Rossi in Francia: "Con Mattarella non ci vergogniamo di essere italiani"

«Sono a Brest, in Bretagna, per una riunione delle Regioni marittime europee a cui ha portato il saluto il mio amico Jean-Yves Le Drian, che era stato presidente della Bretagna e che ora è ministro degli Esteri della Francia. Nel suo discorso ha citato Mattarella per il ruolo che ha svolto per ricucire le relazioni tra Francia e Italia. Sono contento di avere ritrovato un vecchio amico, che ci aveva portato la sua solidarietà al Giglio per la tragedia della Costa Concordia. Jean-Yves Le Drian è un convinto sostenitore dell’Europa e amico della Toscana e dell’Italia. Preoccupa e sgomenta pensare che Di Maio, il vicepremier, con l’avventuriero Di Battista siano stati a incontrare un energumeno fascista dei gilet jaune che incita al colpo di stato in Francia. L’Italia e gli italiani non meritano tutto questo. Ringrazio di cuore il Presidente della Repubblica Mattarella che con il suo intervento appropriato e corretto ha restituito dignità al nostro Paese. Grazie a Mattarella non dobbiamo vergognarci di essere italiani, né chiedere scusa».

Lo scrive su Facebook da Brest (Francia) il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che in queste ore sta partecipando alla riunione del bureau politico della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime; i lavori di questa mattina sono stati introdotti da un saluto del ministro degli esteri della Repubblica francese Jean-Yves Le Drian.

Fonte: Ufficio stampa

