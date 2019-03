Alternanza Scuola-Lavoro e cinematografia, Paolo Mereghetti incontra gli studenti

Lunedì 11 Marzo il critico e giornalista Paolo Mereghetti torna a Firenze, ospite del programma regionale di educazione all'immagine, curato da Fondazione Sistema Toscana, Lanterne Magiche, per incontrare gli studenti di alcune scuole che, insieme a lui, lo scorso 3 dicembre, hanno intrapreso un percorso di Alternanza scuola-lavoro incentrato sul mestiere del Critico cinematografico.

Nel corso dell'appuntamento di dicembre, al liceo Galileo, il critico aveva proposto ai ragazzi alcuni film, da guardare, analizzare e recensire; lunedì 11 marzo Mereghetti introdurrà, presso il cinema La Compagnia, il film “La mia vita da Zucchina”, commentando poi il lavoro svolto dagli studenti durante questi mesi.

La selezione dei film proposti ai ragazzi - sei in tutto - rappresenta una rosa di capolavori che hanno segnato la storia del cinema, così come la formazione personale dello stesso giornalista.

Da Metropolis sino ad arrivare a La mia vita da zucchina, passando per La Febbre dell’Oro, Un dollaro d’onore, e poi ancora La morte corre sul fiume eViaggio a Tokyo: questi i titoli scelti per la costruzione di un personalissimo discorso sulla Critica cinematografica e sul cinema in generale, con i quali Mereghetti ha invitato i ragazzi a misurarsi.

I sette incontri in cui gli allievi hanno approfondito la materia e acquisito le competenze necessarie per scrivere una buona recensione sono stati guidati dal docente Edoardo Becattini, esperto e critico cinematografico. Le scuole medie di secondo grado coinvolte in questo interessante laboratorio sono: Liceo Galileo, Rodolico, Castelnuovo, Poggio Imperiale e Machiavelli.

