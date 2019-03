Caccia al tesoro nei musei dell'Empolese Valdelsa sulle tracce di Leonardo

Nella cornice di Leonardo 2019, torna A Caccia di Musei. #esploratoridarte nelle terre di Leonardo, l’innovativa caccia al tesoro promossa e prodotta dalMuDEV Museo Diffuso Empolese Valdelsa e C.R.H. Classic Heritage Racing.

Si tratta di una divertente ‘scorribanda’, un’esperienza a caccia di indizi tra musei, cantine, vigne e borghi storici.

La caccia quest’anno è “d’epoca”! Infatti la seconda edizione dell’evento è dedicata ad auto, moto club d’epoca e vespa club (ma tutti possono partecipare. Qui scopri come http://www.museiempolesevaldelsa.it/tra-musei-cantine-e-borghi-storici-torna-caccia-ai-musei-esploratoridarte-nelle-terre-di-leonardo/).

Il format è quello di una caccia non competitiva e strutturata con un percorso a indizi che vi farà conoscere, nella cornice della primavera toscana, le eccellenze storico-artistiche, paesaggistiche, enogastronomichedell’empolese valdelsa. Gli itinerari – differenziati ma omogenei per difficoltà e tempistiche – dovranno essere percorsi in automobile o in moto e consentiranno di visitare un’ampia fetta del ‘cuore’ della Toscana (circa 50 km).

È un’occasione per vivere, gustare, conoscere il territorio senza ‘fare a gara’ a chi arriva prima.

Gli indizi si snoderanno attraverso musei, borghi, pievi, vigne e saranno legati all’arte, alla storia e alle tradizioni popolari di queste terre. Vi sveliamo già un indizio: la pausa pranzo sarà organizzata in una delle cantine del territorio!Qui gli esploratori potranno rilassarsi degustando i vini della cantina e assaggiando i prodotti dell’azienda.

L’appuntamento è per domenica 14 aprile alle ore 10.00 a Montelupo Fiorentino (FI) presso il Museo della Ceramica (Piazza Vittorio Veneto, 10). La Caccia terminerà a Fucecchio (FI) nel tardo pomeriggio per stillare la graduatoria finale e festeggiare con la premiazione.

Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 5 aprile 2019 con Promocultura – che si occupa della segreteria organizzativa della Caccia – scrivendo a eventi@promocultura.it" o telefonando al numero +39 347 6790752 in orario 13.00 - 19.00.

