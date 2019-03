Il rigore che non c'era, 'triplete' toscano per Federico Buffa

FEDERICO BUFFA

“IL RIGORE CHE NON C’ERA”

Tre date in TOSCANA

della tournée del grande storyteller italiano

con Marco Caronna, Jvonne Giò, Alessandro Nidi

regia di Marco Caronna

14 marzo MONTEPULCIANO (SI) | TEATRO POLIZIANO

15 marzo SCANDICCI (FI) | TEATRO AURORA

16 marzo MONTECATINI (PT) | TEATRO VERDI

Arriva in Toscana con tre date “Il rigore che non c’era”, lo spettacolo di Federico Buffa che sta facendo registrare il tutto esaurito nei teatri italiani: giovedì 14 marzo sarà al Teatro Poliziano di Montepulciano (SI) (via Fiorenzuola Vecchia, 5. Ore 21.15); venerdì 15 marzo al Teatro Aurora di Scandicci (FI) (via S. Bartolo in Tuto, 1. Ore 21.15; sabato 16 marzo al Teatro Verdi di Montecatini Terme (PT) (viale Giuseppe Verdi, 45. Ore 21). Lo show, prodotto da International Music and Arts, su testo scritto a quattro mani da Buffa con Marco Caronna, partendo da alcune storie sportive si trasforma in un affresco storico, poetico e musicale.

“Il rigore che non c’era” è quell’evento, magari improvviso, che ha cambiato la storia di una partita, quella metafora, talvolta inaspettata, che ha trasformato la storia di una vita. In un luogo non collocato nel tempo e nello spazio, incontriamo personaggi ad un bivio, davanti ad una scelta, condannati a raccontare e a raccontarsi.

Buffa così inizia il suo percorso che passa dalla storia di Sendero Luminoso a quella del Loco Houseman, da LeBron James al millesimo gol di Pelè. E ancora, vicende intrecciate tra loro, come quella di Elis Regina e di Sam Cooke, il tutto punteggiato dalla musica di Alessandro Nidi, che sottolinea, impreziosisce e accompagna le parole.

Sullo sfondo, una casa e la copertina di Sergeant Pepper dei Beatles, presente nella scena e nel testo. Da quella casa compare una sorta di angelo, custode e disincantato, interpretato da Jvonne Giò. In scena con Federico Buffa, uno strampalato attore interpretato da Marco Caronna, regista dello spettacolo, ed un pianista, Alessandro Nidi, compagni di viaggio nello scoprire che quel rigore ha cambiato la storia di tutti.

CALENDARIO E INFO PREVENDITE:

14 marzo MONTEPULCIANO (SI) – TEATRO POLIZIANO

Box office e info: www.fondazionecantiere.it

15 marzo SCANDICCI (FI) – TEATRO AURORA

Box office online: www.boxofficetoscana.it. Info: www.toscanaspettacolo.it

16 marzo MONTECATINI (PT) – TEATRO VERDI

Box office online: www.ticketone.it. Info: www.teatroverdimontecatini.it

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana