Importante accordo di collaborazione tra Confedilizia e Confesercenti Toscana Nord Area Pisana. Nei giorni scorsi la presidente Barbara Gambini ed il direttore Miria Paolicchi hanno firmato un convenzione per offrire vantaggi ai soci delle due associazioni. “Siamo davvero soddisfatti di aver siglato questo importante accordo di collaborazione con Confedilizia – spiega il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli – che innanzitutto offre ai nostri soci condizioni di favore ad esempio nel calcolo e nelle asseverazioni per i contratti di affitto a canone concordato di tipo abitativo. Una esigenza che in tanti ci avevano manifestato e che abbiamo soddisfatto grazie alla professionalità di Confedilizia”. Ma il rapporto tra le due associazioni non si limita solo ai servizi. Ancora Romoli: “Ci sono argomenti comunque comuni che possiamo approfondire, sia a livello di servizi che di informazione. Per questo abbiamo convenuto con la presidente Gambini sulla necessità di organizzare eventi informativi, di formazione su argomenti specifici. Penso ad esempio alla novità della cedolare secca che finalmente è stata introdotta anche per gli affitti commerciali”. Soddisfazione per la firma dell’accordo anche da parte di Barbara Gambini. “Confedilizia da sempre è al fianco dei proprietari immobiliari per offrire, tramite la sede di Pisa e le delegazioni provinciali, i propri servizi in favore degli associati. In questa ottica, sicuramente, la verifica del canone concordato per i contratti di durata 3+2, per i transitori ordinari e per studenti universitari e la successiva asseverazione, è un servizio importante, ricordiamolo, anche per usufruire dei benefici fiscali della cedolare secca al 10%; tante altre sono le risposte e le iniziative di Confedilizia nel settore immobiliare. L’accordo raggiunto con Confesercenti Toscana Nord ci consente di collaborare con una realtà di primaria importanza sul territorio non solo pisano e offre spunti per eventi formativi ed informativi su temi di comune interesse che volentieri organizzeremo insieme”. Ed il primo appuntamento di questi eventi è previsto il prossimo 29 marzo presso le "Officine Garibaldi" in via Gioberti alle 15, con un convegno che affronterà i temi della cedolare secca per i contratti di locazione non abitativi e degli accordi territoriali pisani per l'uso abitativo e le asseverazione dei contratti.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa

