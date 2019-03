Calcinaia esulta, finanziamento da 2 milioni dal Miur per la palestra di Fornacette

Un altro incredibile successo per il Comune di Calcinaia. Dopo aver presentato due progetti che sono stati approvati dalla Regione Toscana nell’ambito del Piano Regionale Triennale 2018/2020 di edilizia scolastica e dopo aver avuto l’ufficialità che 3.500.000 € andranno a finanziare la nuova scuola primaria di Calcinaia, arriva un’altra bellissima notizia che riguarda la palestra di Fornacette.

Il MIUR ha infatti ufficialmente approvato gli interventi per la costruzione di nuove palestre e la messa in sicurezza di quelle esistenti in tutta Italia.

Sono stati previsti 93 interventi (77 di messa in sicurezza e 16 nuove realizzazioni) per tutto lo stivale, sempre nell’ambito della programmazione triennale nazionale per l’edilizia 2018-2020.

Solo 2 di questi interventi riguarderanno la Toscana e uno dei due (quello più cospicuo) che è riuscito a calamitare l’intero finanziamento di 2.000.000 € riguarda proprio il progetto della nuova Palestra di Fornacette nel territorio comunale di Calcinaia.

Il Ministero ha pubblicato l’elenco ufficiale che riportiamo sotto questa notizia.

Sono nove le Regioni nelle quali verranno realizzate le 16 nuove palestre, che in alcuni casi sostituiranno edifici ormai inutilizzabili: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria.

L’unica in Toscana è quella completamente nuova che verrà realizzata a Fornacette, merito da ascrivere sicuramente all’amministrazione calcinaiola che, grazie ai suoi progetti si è posizionata ottimamente nella graduatoria del Piano regionale Triennale 2018/2020 di Edilizia Scolastica.

Per dovere di cronaca l’altro intervento previsto in Toscana dal MIUR l’adeguamento sismico di una palestra di un istituto superiore nella provincia di Lucca.

Per conoscere il progetto della nuova palestra di Fornacette, lo spazio che occuperà, quali sport potrà ospitare, come sarà collegata alla scuola primaria, l'occasione propizia sarà l'assemblea pubblica, aperta a tutte le società sportive, a tutti i genitori e a tutti i cittadini del prossimo 16 Marzo alle ore 10.00 nella Sala J. Andreotti in Piazza Kolbe a Fornacette.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Calcinaia