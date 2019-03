Fiorino d'Oro ai carabinieri e al generale Nistri: "Controllo e sicurezza in ogni momento dell'anno"

L’Arma dei carabinieri è stata insignita del Fiorino d’oro, massima onorificenza della città. Lo ha consegnato il sindaco Dario Nardella al comandante generale Giovanni Nistri oggi in una cerimonia a Palazzo Vecchio.

Queste le motivazioni integrali del riconoscimento:

“L’Arma dei Carabinieri, presente nel capoluogo toscano sin dal 1861 con la formale costituzione della “6^ Legione Territoriale dei Carabinieri”, rappresenta il punto di riferimento delle istituzioni al servizio della collettività, con le sue molteplici funzioni volte a garantire la sicurezza della città di Firenze.

Il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, costituito nel 1995 a Firenze, negli anni ha raggiunto prestigiosi risultati recuperando in tutto il mondo più di mille beni culturali di inestimabile valore sottratti nel capoluogo toscano, tra cui armature ed armi asportate negli ultimi anni dal Museo Stibbert ed al Comitato del Calcio Storico Fiorentino, nonché migliaia di reperti archeologici ed opere false.

La Scuola Marescialli e Brigadieri, presente dal 1919, è da sempre parte integrante della città avendone condiviso ogni avvenimento, tanto da essere stata in prima linea nelle operazioni di soccorso in occasione dell’alluvione del 4 novembre 1966, con circa 700 Allievi Sottufficiali che, proprio grazie al loro efficace intervento, entrarono a far parte della numerosa schiera degli “Angeli del fango”.

Il 6° Battaglione Carabinieri “Toscana”, anch’esso istituito nel 1920, annovera tra i suoi militari il Brig. (ora Maresciallo) Giuseppe Giangrande che, unitamente al Car.Sc.(ora Appuntato Scelto) Francesco Negri, durante un servizio di Ordine Pubblico nei pressi di Palazzo Chigi, il 28 aprile 2013, sono stati gravemente feriti con colpi di pistola riportando gravissime lesioni, anche permanenti. Per tale atto sono stati entrambi decorati con la Medaglia d’Oro al Valor Civile.

La capillare presenza dell’Arma territoriale, in tutto il Comune di Firenze, che si sostanzia in un Comando Provinciale, due Compagnie e undici Stazioni Carabinieri, garantisce il controllo diuturno del territorio e la sicurezza dei cittadini e dei milioni di turisti che affollano, in ogni momento dell’anno, il capoluogo toscano.

La massima e più prestigiosa onorificenza della città di Firenze è consegnata al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen.C.A. Giovanni Nistri, profondamente legato alla città anche per aver ricoperto l’incarico di Comandante Provinciale e Comandante della Legione”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

