Misericordie in campo, al via il torneo regionale di calcetto

Ai nastri di partenza il 5° torneo regionale di calcio a cinque “Misericordie della Toscana”, organizzato dal comitato regionale del Centro Sportivo Italiano (CSI) e dalla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana.

Il torneo, riservato alla categoria Open Maschile, cioè per atleti nati dal 2003 e precedenti, vede quest’anno la partecipazione di ben 19 squadre per un totale di 5 gironi da 4 squadre ciascuno (tranne uno a 3.

“Siamo molto soddisfatti del significativo incremento di gruppi sportivi delle Misericordie iscritte al Torneo – ha dichiarato il Presidente del CSI Toscana Carlo Faraci -. Questo ci dà ulteriori stimoli per far crescere questa attività che è un’importante opportunità di aggregazione per i volontari. In questo senso la collaborazione tra CSI e Misericordie della Toscana ormai attivata sei anni fa, su vari ambiti, è stata una bella intuizione e va ulteriormente sviluppata. C’è l’intenzione di allargare ancora il campo delle attività proposte e in Primavera verrà lanciato il 1° torneo regionale di pallavolo mista per le tante volontarie impegnate“.

“La partecipazione delle Misericordie al torneo, giunto alla sua 5° edizione, è cresciuta di anno in anno coinvolgendo un numero sempre maggiore di giovani a testimonianza della vitalità delle nostre associazioni” ha affermato il referente delle Misericordie della Toscana Sergio Pagliai.

Nel girone 1 sono state inserite le Misericordie di Barghigiano, Camporgiano, Lido di Camaiore e Loppia Filecchio della Provincia di Lucca. Il girone 2 è, invece, costituito da 3 Misericordie della provincia di Livorno: Antignano, Livorno e Montenero.

Le 6 Misericordie della provincia Firenze aderenti al torneo si dividono tra il girone 3, di cui fanno parte Lastra a Signa, Malmantile e Vicchio e che è completato da quella di Subbiano in provincia di Arezzo; e il girone 4, composto da Cerreto Guidi, Certaldo e Montelupo, oltre che dalla Misericordia di Montecatini, facente parte della provincia di Pistoia. Infine, il girone 5 è composto interamente da squadre pratesi: la Misericordia di Prato, quella di Iolo, quella di Galciana e quella di Montemurlo.

La fase a gironi comincerà l’11 marzo e terminerà il 15 aprile. Dopo di che si avvierà la fase a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno fino alle semifinali e alla finale. Ogni squadra iscritta ha già scelto autonomamente il proprio campo di gioco per le gare casalinghe. I match si giocheranno a partire dalle 20.30 e, comunque, non più tardi delle 21.30 per una durata di due tempi da 25 minuti.

Fonte: Misericordie Toscana - Ufficio stampa

