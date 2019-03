Consiglio regionale, seduta convocata: si parlerà di Bolkestein e sanità

Il Consiglio regionale è convocato martedì 12 marzo alle 15.30 e mercoledì 13 alle 9.30.

La comunicazione della Giunta regionale in merito alla direttiva Bolkestein sul commercio aree pubbliche aprirà la seduta di martedì 12, a seguire l’Informativa sul documento preliminare “Modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer) ai fini della definizione di aree non idonee per l’istallazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana”.

Tra gli atti al voto dell’aula ci sono il Bilancio previsionale 2019 dell’Azienda per il diritto allo studio universitario della Toscana, il Bilancio preventivo 2019 di Artea, la mozione sulla ratifica del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari e la corretta informazione dei cittadini toscani residenti nelle aree interessate rispetto al rischio nucleare.

Accompagnate dal parere unanime della commissione Sanità, sono in agenda due proposte di risoluzione: in merito alla cura e alla tutela dei pazienti affetti da “Sensibilità chimica multipla” (Mcs) e sul trattamento primario ai pazienti affetti da deficit dell’ormone della crescita – ormone GH.

Tra i temi oggetto di interrogazioni a riposta immediata, le valutazioni di impatto ambientale in Toscana (Giacomo Giannarelli, M5s); le “presunte prestazioni sanitarie illecite effettuate da un medico di base, esercitante a Prato, nei confronti di pazienti stranieri” (Nicola Ciolini, Pd); l'accordo tra Aziende sanitarie Ausl Toscana Centro, Ausl Nord ovest e Ausl Sud-est ed il Forum toscano delle associazioni per i diritti della famiglia (Paolo Sarti e Tommaso Fattori, Sì-Toscana a sinistra); “le gravi anomalie emerse a Careggi” (Paolo Marcheschi, FdI). Ancora, la situazione della Cooperativa Supermaglia di Sansepolcro (Marco Casucci, Lega); la situazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in Toscana a seguito della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali (Andrea Pieroni, Pd); l'efficacia delle azioni di prevenzione, rilevazione e contrasto degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari (Paolo Bambagioni, Pd).

