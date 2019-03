Lega, Ceccardi a Matteo Salvini: "I nostri candidati toscani sono di qualità"

"Nell'ambito dell'importante Consiglio Federale tenutosi a Milano - afferma Susanna Ceccardi, Coordinatrice Lega Toscana- ho nuovamente sottolineato al Segretario Matteo Salvini, l'indubbia qualità dei nostri candidati nei vari comuni della Toscana chiamati al voto, oltre a evidenziare la preparazione ed il costante impegno dei nostri dirigenti su tutto il territorio toscano. Siamo certi di aver individuato donne ed uomini assolutamente spendibili che possano fare il bene delle comunità che saranno chiamati ad amministrare. In settimana ci sarà un Tavolo a livello nazionale che ufficializzerà principalmente le candidature nei capoluoghi come Firenze, Livorno e Prato; da parte nostra, comunque, le persone da noi prescelte a suo tempo sono già impegnate, in tutta la Toscana, nella delicata fase d'ascolto delle svariate esigenze dei cittadini."

Susanna Ceccardi-Coordinatrice Lega Toscana

