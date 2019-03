Enrico Rossi e Assemblea toscana: cordoglio per la morte di Carlo Spini e Gabriella Vigiani

Il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, esprime il cordoglio personale e a nome dell’Assemblea toscana, per la morte di Carlo Spini, 75 anni, a lungo medico a Sansepolcro, e della moglie Gabriella Vigiani, infermiera, rimasti vittime nel disastro aereo domenica in Etiopia. “Questa tragica vicenda ha commosso tutti – ha dichiarato Giani –. Sono scomparsi otto nostri connazionali, persone molto conosciute penso anche all’assessore ai beni culturali della Regione Sicilia, e tra le vittime anche due cittadini toscani, così impegnati sul piano sociale e culturale. Il loro proposito di recarsi in un ospedale in fase di realizzazione in Sud Sudan, dove avrebbero dovuto consegnare le attrezzature mediche, risponde perfettamente a una cultura che sentiamo nostra, e che è propria della Toscana. La Regione parteciperà ai funerali, quando saranno riportati nella loro terra –ha aggiunto il presidente –, per esprimere riconoscenza a questi portatori della vocazione toscana alle relazioni e alla solidarietà”.

"Mi unisco al cordoglio unanime per i 157 morti sul Boeing caduto in Africa. Tra loro c'erano otto italiani e due toscani, il dottor Carlo Spini e sua moglie, l'infermiera Gabriella Vigiani. Ai loro figli giungano le condoglianze e la partecipazione di tutti i toscani. Il nostro cordoglio è accompagnato da un senso di gratitudine, dall'ammirazione e dal ringraziamento per la scelta che avevano compiuto di impegnarsi come cooperanti in aiuto delle popolazioni africane. Da loro, veri operatori di pace, capaci di mettere a disposizione degli altri la propria esperienza professionale, ci viene una lezione difficile da dimenticare ed uno stimolo a proseguire lungo il solco che hanno tracciato, fatto di solidarietà e impegno per lo sviluppo dei paesi africani".

Con queste parole il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha voluto ricordare le vittime dello schianto del Boeing precipitato ieri in Etiopia con a bordo 157 persone di cui otto italiani e due residenti a Sansepolcro, in provincia di Arezzo.

