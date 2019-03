Violenza in famiglia a Castelfiorentino, il M5S regionale: "Unanimità su Codice rosso in Parlamento"

Ecco una nota stampa dei consiglieri regionali del M5S sull’episodio di violenza familiare a Castelfiorentino.

“Indignarsi davanti a tanta feroce violenza non è sufficiente”. Così i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle in Regione Toscana riguardo la vicenda che ha visto come triste protagonista una donna incinta aggredita dal proprio compagno a Castelfiorentino. “Occorrono pene esemplari. La lotta per la dignità femminile – proseguono – non si consuma nella sola giornata dell’otto marzo. Ora, così come richiesto dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il parlamento voti all’unanimità il decreto legge sull’introduzione del Codice rosso, uno strumento in più per tutelare nel concreto le vittime di violenza”.

Fonte: Area Comunicazione Movimento 5 Stelle Toscana

