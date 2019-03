Monete fiscali, conferenza a Firenze con Stefano Sylos Labini

Comitato Libertà Toscana ha organizzato a Firenze una conferenza su "Monete fiscali - per spezzare le catene dell'austerità", per sabato 16 marzo p.v. alle 15.30 alla SMS di Peretola. La relazione introduttiva sarà tenuta da Stefano Sylos Labini, il combattivo economista propugnatore delle monete complementari per il rilancio degli investimenti pubblici in Italia. Interviene Nicoletta Forcheri, la ricercatrice e blogger toscana, impegnata nella critica dell'austerità e dell'attuale gestione della Eurozona. Modera Michele Bazzani, economista e dirigente di Comitato Libertà Toscana.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze