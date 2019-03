Politiche di inclusione, convegno a Poggibonsi

Contro la povertà: la sfida delle politiche di inclusione in Valdelsa: è questo il titolo del convegno, organizzato dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e Società della Salute Alta Valdelsa, con il patrocinio del Comune di Poggibonsi in programma, venerdì 15 marzo presso l’Accabì a Poggibonsi, a partire dalle 9.30.

“Questo convegno – afferma Francesca Nencioni, Direttore Area Servizi Territoriali della FTSA – nasce per condividere all’interno di un lavoro di rete le buone prassi attivate, ma anche le criticità riscontrate nelle politiche di inclusione, per stimolare e favorire sempre più la creazione di un welfare meno assistenzialista e più orientato ai bisogni veri di cittadini e famiglie, come lavoro, dignità e autonomia nella gestione della propria quotidianità".

“È importante – ribadisce Luca Vigni, Direttore della Società della Salute Alta Valdelsa - che la comunità nella accezione più ampia possibile sia resa partecipe dei progetti e degli interventi che sono stati, che vengono e che verranno attivati per il contrasto alla povertà, con una presa in carico completa ed accompagnamento per le situazioni di fragilità".

“Le politiche per l’inclusione – sottolinea David Bussagli - rappresentano un’autentica sfida per promuovere percorsi di crescita reali, individuali e collettivi. Questo significa e ha significato qualificare la rete dei servizi esistente, frutto di un impegno costante del territorio, orientandola a nuovi bisogni e a nuove emergenze. Significa investimenti, progetti, sinergie e capacità di fare rete per costruire una comunità che vuole essere e continua ad essere inclusiva”.

Apertura dei lavori affidata come di consueto alle istituzioni rappresentate dal Sindaco di Poggibonsi e Presidente della FTSA, David Bussagli. A seguire il saluto di Luca Vigni, Direttore della Società della Salute Alta Valdelsa che aprirà le porte al convegno vero e proprio con i contributi di Andrea De Conno, Anci sul Quadro nazionale e regionale sulla povertà e prospettive; Caterina Tocchini, Regione Toscana, Settore Welfare e Sport su Il piano regionale di contrasto alla povertà e i documenti di programmazione locale; Alessandro Salvi, Responsabile di settore Innovazione sociale della Regione Toscana su Percorsi socio lavorativi e di accompagnamento.

La parola passerà poi al Centro per l’Impiego sull’integrazione delle competenze e l’organizzazione dei servizi.

I lavori proseguiranno con Francesca Nencioni, che relazionerà su Il Reddito di Inclusione e il Progetto sul Fondo Povertà in Valdelsa; Giulia Rabissi, Assistente Sociale, invece, parlerà della figura del progect manager nella presa in carico dell’équipe integrata; Valentina Feti, Direttore Area Progettazione e Sviluppo della FTSA interverrà sulla povertà alimentare e abitativa e sul nuovo progetto Progressive, per favorire i processi di inclusione sociale nel mondo del lavoro di persone disoccupate o inoccupate. Chiuderà gli interventi della mattina Valentina Sammicheli, Coordinatore Servizi famiglie e minori della FTSA, che porterà all’attenzione dei presenti il tema della fragilità familiare ed educativa.

I lavori riprenderanno alle ore 16 con Andrea Dilillo, Direttore Generale della FTSA alle prese con la sintesi dei lavori della mattinata e la presentazione del film STORIE DEL DORMIVEGLIA, con la partecipazione del regista Luca Magi.

Concluderanno la giornata i tavoli di discussione con le Associazioni ed il Terzo settore per dare il via ad una nuova coprogettazione in Valdelsa sui temi oggetto del convegno.

Fonte: Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa - Ufficio stampa

