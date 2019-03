Tnt Empoli, sei medaglie in Coppa Toscana

Soddisfacente 13° posto in classifica per gli Esordienti 'A' del T.N.T. Empoli nella Coppa Toscana 2019 alla piscina La Bastia di Livorno. Gli atleti guidati dal tecnico Alessandro Zannelli hanno totalizzato sei medaglie e 691 punti in uno degli appuntamenti stagionali di maggior rilievo, nel quale si sono cimentati i portacolori di quarantacinque società. I biancazzurri hanno centrato due 'ori' grazie a Gianmarco Bove (classe 2007) nei 100 farfalla e al coetaneo Leonardo Mancini sui 200 misti. Quest'ultimo ha pure acquisito entrambi gli 'argenti' nei 100 misti e sui 400 stile. Il duplice 'bronzo' è poi stato incamerato da Gianmarco Bove nei 50 farfalla (ex aequo) e da Matilde Milli, nata nel 2007, sui 100 rana femminili. Ad ogni modo, l'esame è stato superato in blocco perché tutti i 13 concorrenti tesserati col club del presidente Giovanni Pistelli avevano già ottenuto l'accesso alle finali del campionato regionale di tale categoria. Una menzione è quindi dovuta a Pietro Testi, Niccolò Firenzuoli, Gianfranco Selva, Marco Buti, Mattia Merighi, Alice Cioni, Aurora Lepori, Rebecca Mannucci, Veronica Galli e Chiara Falvino.

Fonte: Tnt Empoli - Ufficio stampa

