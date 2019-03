Autorità Portuale, Verna riceve il presidente dell’AP greca di Alessandropoli

I vertici dell’Autorità Portuale di Alexandropoulis hanno incontrato quest’oggi a Palazzo Rosciano il commissario straordinario dell’Adsp, Pietro Verna. L’incontro organizzato dal dirigente promozione e comunicazione dell’Ente, Gabriele Gargiulo, era stato preparato da tempo con la console onoraria della Grecia a Livorno, Elena Konstantos, e si inquadra in una serie di iniziative che l’Adsp sta sviluppando in campo internazionale per ampliare i propri mercati di riferimento.

Alessandropoli è il porto più a oriente della Grecia ed è una testa di ponte per i mercati del Medio Oriente, essendo a un tiro di schioppo dai confini della Turchia. Specializzato sia nel traffico container che in quello delle autostrade del mare, il porto greco è anche interessato a realizzare un impianto off-shore di GNL, ed è questo uno dei motivi che hanno spinto il presidente dell’Autorità Portuale, Christos Doukas, a recarsi a Livorno.

A seguito della riunione a Palazzo Rosciano, cui ha per altro preso parte successivamente l’ammiraglio Tarzia, il numero uno della Port Authority ellenica ha visitato prima il porto di Livorno e poi l’Olt Offshore Lng Toscana.

