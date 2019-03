Alabastro tra futuro e strategie, convegno Cna a Volterra

“Alabastro: vedere oltre” è il titolo del convengo organizzato da CNA Area Val di Cecina e dalla Copernico Agenzia Formativa della CNA per individuare le nuove opportunità per la ‘pietra trasparente’.

Nel convegno si cercherà di delineare le nuove strategie di rilancio di questa arte antica avendo messo intorno ad un tavolo tutti i principali attori del territorio, operatori e artigiani prima di tutto con la Cooperativa Artieri Alabastro guidata da Silvia Provvedi e con la Camera di Commercio di Pisa, il Comune di Volterra ed anche la Fondazione CRV che ha istituito una apposita Commissione interna per seguire i temi dell’arte dell’Alabastro.

“La base di confronto per nuove iniziative territoriali sul tema alabastro – ha spiegato il presidente CNA Area Val di Cecina Yuri Gabellieri - è rappresentato da una base oggettiva che segna un risultato di portata storica ovvero il riconoscimento della nuova figura di “addetto alla lavorazione dell’alabastro” cosa che non era mai avvenuta e che vedeva inserito l’alabastro con tutte le sue peculiarità nel più vasto comparto del lapideo senza coglierne le specificità. Dal riconoscimento di questa figura professionale avanzata da Copernico CNA da parte delle Regione Toscana è scaturito anche il primo Corso di Formazione Professionale per addetti dell’alabastro, grazie alla fondamentale collaborazione del ISA Carducci, un corso dal quale potranno uscire le nuove leve dell’artigianato alabastrino, che ha una grande necessità di avviare un percorso di ricambio generazionale ed assicurare a questa arte un futuro in degna continuità con il suo prestigio e con la sua storia millenaria”.

Programma

Proiezione video ed opere degli studenti del Liceo Artistico

Alabastro fra presente e futuro

Saluti prof.ssa Patrizia Chelli, relazione prof. Cerri ISA Carducci

Presentazione della figura di Addetto alla lavorazione dell’alabastro e del nuovo corso di formazione “Addetto alla lavorazione dell’Alabastro”

Corso finanziato da Regione Toscana con fondi Por FSE

Eleonora Barbuto Copernico CNA

Introduzione Matteo Giusti Presidente CNA Pisa

Tavola rotonda

Marco Buselli Sindaco di Volterra

Valter Tamburini Presidente Camera di Commercio di Pisa

Roberto Pepi presidente Fondazione CRV

Nadia Tani Dirigente scolastico Ist. Comprensivo Carducci Volterra

Yuri Gabellieri Presidente CNA Area Val di Cecina

Silvia Provvedi Presidente Società Cooperativa Artieri Alabastro

Modera Maurizio Bandecchi coordinatore Cna Area Val di Cecina

h12,30 conclusioni Cristina Grieco Assessore alla Formazione Regione Toscana

Fonte: Cna - ufficio stampa

