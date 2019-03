Atti sessuali con minorenne, anche il Ministro Bussetti conferma: "Non era una profesoressa"

"La donna protagonista del triste caso di cronaca che si è verificato a Prato non è una 'prof'. È emerso con chiarezza, infatti, che si tratta di un'operatrice socio sanitaria che dava ripetizioni di pomeriggio. Gli esiti della vicenda che la vede coinvolta saranno decisi nelle sedi opportune. Intanto sarebbe giusto e rispettoso per la categoria degli insegnanti smettere di usare la parola 'prof' negli articoli dedicati a questa storia che con la scuola non ha nulla a che vedere". Lo scrive su facebook il ministro dell'istruzione Marco Bussetti confermando quanto emerso ieri riguardo il caso della donna che avrebbe avuto un figlio da uno studente di 15 anni.

