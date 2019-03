Biotestamento, se ne parla a Siena con l'Ordine dei Medici

Biotestamento, questo il tema centrale rivolto a medici e cittadini di cui si parlerà sabato prossimo 16 marzo dalle ore 8.30 al convegno organizzato dall’ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Siena all’hotel Garden.

“L’ordine dei medici è un ente sussidiario dello stato soprattutto al servizio dei cittadini. Il medico deve garantire i diritti della persona e allo stesso tempo tutela il proprio diritto all’autonomia. Ritengo che il medico grazie alla sua autonomia e alla propria etica può avvicinarsi alla sofferenza, farsene carico e accompagnare le fasi del proprio paziente”. Ha spiegato Roberto Monaco presidente dell’Ordine dei Medici senesi, per spiegare la motivazione del convegno che avrà valenza come corso di formazione ECM per i medici, ma sarà aperto ai cittadini vista l’importanza dell’argomento.

Ad oggi sono pochissimi coloro che hanno sottoscritto il biotestamento. C’è poca conoscenza e diffusione delle modalità. La Toscana ha deliberato di inserire nelle cartelle elettroniche la volontà di ogni cittadino, ma ancora questo passo non è stato concretizzato.

“Il biotestamento è un’opportunità per i cittadini di scegliere prima di arrivare alla fine dei propri giorni – ha detto Giovanni Carriero responsabile commissione formazione Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Siena – e il medico, secondo la nuova legge, è coinvolto nella scelta del malato di sospendere qualsiasi tipo di trattamento e con profondo senso di umanità guarda a una visione nuova della sua etica professionale. Su questi punti ci confronteremo al convegno di sabato prossimo”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena