Cooperativa Agape, Legacoop: "Supporto al percorso e alle decisioni del cda"

“Legacoop Toscana sostiene il percorso intrapreso dal Consiglio d’Amministrazione della cooperativa sociale Agape ed è pronta a dare il proprio supporto alle decisioni che saranno prese in maniera partecipativa dall’assemblea dei soci. È opportuno ascoltare attraverso gli strumenti democratici le critiche e le proposte che provengono dalla base sociale per poter migliorare e assumere le corrette decisioni in ambito strategico ed organizzativo, ma è altrettanto importante garantire una solida e stabile governance della cooperativa”. È quanto affermano il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini e il responsabile del Dipartimento Area Welfare di Legacoop Toscana Marco Paolicchi in merito alla situazione che vede al centro la cooperativa sociale Agape di Fornacette (PI).

Fonte: Legacoop Toscana

