Fedez a Firenze, il Paranoia Airlines Tour passa dal Mandela Forum

Parte venerdì 15 marzo dal Mandela Forum di Firenze il “Paranoia Airlines Tour” di Fedez, la tournèe nei palasport italiani che, fino al 14 aprile, lo vedrà sui palchi di 11 città italiane.

I biglietti per il debutto fiorentino, parterre in piedi 34,50 euro, posti numerati da 51,75 a 74,75 euro, sono disponibili nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101).

Il tour sarà un’occasione imperdibile per cantare i principali successi dell’artista e di ascoltare per la prima volta in versione live i nuovi brani tratti da “Paranoia Airlines”, album disco di platino in una sola settimana e dal giorno della sua pubblicazione #1 nella classifica FIMI.

Le prossime date che vedranno Fedez impegnato sui palchi dei palasport d’Italia per portare il “Paranoia Airlines Tour” (Vivo Concerti/Newtopia) saranno: Torino (16/3), Bologna (21/3), Montichiari (23/3), Ancona (28/3), Eboli (30/3), Acireale (2/4), Roma (5/4), Milano (8/4 – SOLD OUT), Padova (13/4), Conegliano (14/4).

Distribuito da Sony Music, l’album contiene 16 brani inediti, in cui sono presenti collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, che mostrano la poliedricità di Fedez e la sua capacità di padroneggiare differenti generi musicali: dal rap di Trippie Redd ed Emis Killa, alla dance pop di Zara Larsson, al cantautorato di LP, alla trap di Tedua e la Dark Polo Gang fino al pop di Annalisa.

“Paranoia Airlines” è stato anticipato da “Prima Di Ogni Cosa”, già certificato disco di platino, e da “Che Cazzo Ridi” feat. Tedua & Trippie Redd che dal giorno dell’uscita si è posizionato stabilmente ai vertici della Top 50 Italia di Spotify. In radio, dall’11 gennaio, il singolo con Zara Larsson, “Holding Out For You”.

RTL 102.5 è radio partner del tour.

CALENDARIO:

Venerdì 15 Marzo 2019 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 16 Marzo 2019 || Torino @ Pala Alpitour

Giovedì 21 Marzo 2019 || Bologna @ Unipol Arena

Sabato 23 Marzo 2019 || Montichiari (BS) @PalaGeorge

Giovedì 28 Marzo 2019 || Ancona @ PalaRossini

Sabato 30 Marzo 2019 || Eboli @ PalaSele

Martedì 2 Aprile 2019 || Acireale @ Pal’Art Hotel

Venerdì 5 Aprile 2019 || Roma @ PalaLottomatica

Lunedì 8 Aprile 2019 || Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 13 Aprile 2019 || Padova @ Kioene Arena

Domenica 14 Aprile 2019 || Conegliano @ Zoppas Arena

PARANOIA AIRLINES è il nuovo progetto discografico di Fedez. Distribuito da Sony Music, l’album contiene 16 brani inediti, in cui sono presenti collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, che mostrano la poliedricità di Fedez e la sua capacità di padroneggiare differenti generi musicali: dal rap di Trippie Redd ed Emis Killa, alla dance pop di Zara Larsson, al cantautorato di LP, alla trap di Tedua e la Dark Polo Gang fino al pop di Annalisa.

L’album nasce in maniera spontanea dall’esigenza di Federico di tornare a fare musica per il solo piacere di farla. Il processo creativo che ha portato al progetto musicale, viene paragonato dall’artista a quello di una jam session, in cui tutti gli interlocutori coinvolti hanno potuto dare la propria idea dopo ore passate in studio a sperimentare e provare nuove sonorità.

“Paranoia Airlines è un disco che ho fatto per far stare bene me nell’esprimere ciò che ho voluto racchiudere in questo progetto. Ormai, dopo tanti anni di carriera nel mondo della discografia, sono riuscito a guadagnarmi la libertà di fare un mio disco senza badare alle logiche di mercato. Per questo motivo mi sono permesso di sperimentare, ad esempio riprendendo alcuni richiami del mondo punk, un omaggio personale alla musica con la quale sono cresciuto.” – spiega Fedez.

La produzione è stata affidata a Michele Canova Iorfida (tra i più importanti e riconosciuti produttori italiani che per la prima volta ha preso parte ad un progetto discografico di Fedez) e da Takagi & Ketra, che hanno lavorato per i brani “Record”, “L’una per l’alcol” e “Segni”. Il disco è stato registrato tra Los Angeles e Milano.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze