Il nuovo polo scolastico di Capannoli apre dopo 2 anni di lavori

In corso le ultime sistemazioni, interne ed esterne, per il gran giorno di sabato 16 marzo, in cui alle 10.30 è prevista l’inaugurazione della nuova scuola Primaria di Capannoli.

Una primaria che, realizzata in adiacenza alla scuola secondaria di primo grado ed alla palestra comunale, ha permesso la nascita di un vero e proprio Polo Scolastico.

Una nuova scuola dal costo complessivo di Euro 2.400.000,00 Euro di cui due milioni finanziati da Mutui BEI – Banca Europea degli Investimenti – ed il resto a carico delle casse comunali.

Il progetto ha avuto il finanziamento nell’anno 2015, tramite Regione Toscana, classificandosi al 22° posto della graduatoria regionale triennale dell’edilizia scolastica, su oltre 500 domande di finanziamento.

La posa della prima pietra proprio due anni fa, l’11 marzo 2017, alla presenza dell’Assessore Regionale Cristina Grieco, che sabato prossimo tornerà per tagliare il nastro insieme alla Sindaca Arianna Cecchini.

“È un grande onore per me consegnare alla nostra comunità la nuova scuola primaria” commenta la Sindaca Arianna Cecchini, “L'amministrazione Comunale che io guido dal 2014 ha scelto di investire sulla scuola, la realizzazione del polo scolastico era uno dei punti qualificanti del nostro programma di governo”.

All’inaugurazione parteciperà anche il Dirigente Scolastico Provinciale Giacomo Tizzanini e la Dirigente Scolastica Lidia Sansone.

Per l’occasione interverrà anche il al Complesso Bandistico Belvedere. Appuntamento sabato 16 marzo alle ore 10.30 in Via Aldo Moro.

Fonte: Comune di Capannoli

