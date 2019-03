Cristina Grieco, assessore regionale all'istruzione, parteciperà all'inaugurazione della nuova scuola primaria del Comune di Capannoli in provincia di Pisa. L'appuntamento è per sabato 16 marzo alle ore 10 presso la scuola di via Aldo Moro.

Nell'occasione l'assessore festeggerà insieme ai bambini la ricorrenza del 17 marzo, ovvero la Giornata dell'unità nazionale, della costituzione, dell'inno e della bandiera.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Capannoli