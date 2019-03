Raccolta alimentare, nei supermercati Coop.Fi si aiuta chi è in difficoltà

Sono tante le storie di ordinaria solidarietà che potranno essere sostenute attraverso la prossima raccolta alimentare organizzata dalla Fondazione Il Cuore si scioglie nei supermercati Coop.fi. Un aiuto in più che metti nel carrello e doni alle associazioni che in Toscana si prendono cura di chi è meno fortunato. Lo spirito della raccolta alimentare, che segna numeri da record edizione dopo edizione, sta nella solidarietà delle piccole cose, nella volontà, fortissima nei toscani, di dare a chi ha più bisogno.

Per presentare l’appuntamento di sabato 16 marzo, la Fondazione Il Cuore si scioglie ha raccontato la storia dei prodotti dallo scaffale al piatto in due centri solidali toscani:

Emporio di Solidarietà di Poggibonsi (link https://informatorecoopfi.it/video/dietro-le-quinte-della-solidarieta-lemporio-caritas-di-poggibonsi/)

Emporio Caritas di Pisa (link https://informatorecoopfi.it/video/dietro-le-quinte-della-solidarieta-la-cittadella-della-solidarieta-di-pisa/).

Cambia il contesto, ma non il contenuto, né l’importanza del gesto di donare. L’iniziativa, che si svolge 2 volte l’anno coinvolge complessivamente circa 4 mila volontari, impegnati a raccogliere e inscatolare le tonnellate di prodotti in arrivo e a consegnarle alle oltre 150 associazioni di volontariato con cui le 38 sezioni soci Coop collaborano sul territorio per affrontare l’emergenza povertà.

Sabato prossimo 16 marzo, per tutta la giornata, i volontari saranno all’ingresso dei punti vendita per consegnare il sacchetto per la raccolta e all’uscita per raccogliere i prodotti che chi fa la spesa decide di destinare alle famiglie meno fortunate. Come per tutti gli altri appuntamenti, la lista dei prodotti da donare comprende soprattutto scatolame, pasta, olio e prodotti per l’infanzia.

Nei due appuntamenti del 2018 sono state raccolte complessivamente 422 tonnellate di generi alimentari, con un + 9% di prodotti donati ad ottobre 2018 rispetto ad ottobre 2017, segno di una solidarietà che non accenna a diminuire e che punta a contrastare la povertà in Toscana.

“Lo scorso anno abbiamo registrato un aumento di donazioni, un segnale importante, che testimonia la solidarietà ancora forte dei toscani. Siamo certi che, grazie alla straordinaria rete solidale che ci supporta sul territorio, anche questa volta riusciremo a contribuire in maniera determinante alla lotta alla povertà nella nostra regione” afferma Irene Mangani, vicepresidente Fondazione Il Cuore si scioglie onlus.

Fonte: Ufficio stampa

