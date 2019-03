Formazione Profarmabio, lunedì la consegna dei diplomi

Lunedì prossimo, 18 marzo, l'assessore a Formazione, lavoro ed istruzione della Regione Toscana, Cristina Grieco, parteciperà alla cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti che hanno realizzato il percorso formativo Profarmabio per tecnico superiore per l'automazione dei processi produttivi nel settore farmaceutico e biotecnologico avviato nell'anno 2016-17.

Il percorso ha formato tecnici capaci di trasferire le competenze altamente specializzate acquisite durante le attività formative e di stage nelle aziende che operano nel settore della chimica farmaceutica.

La cerimonia si svolgerà lunedì 18, dalle ore 10 alle ore 12.30, presso la Confindustria, nella Sala delle Assemblee, in via in via Valfonda a Firenze.

