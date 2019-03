Chianti Trail Ultra sold out: oltre 900 runners a Radda

Tutto pronto a Radda a Chianti per la seconda edizione di Chianti Trail Ultra, la corsa tra le vigne dove nascono alcuni dei vini più famosi del mondo in programma il prossimo fine settimana: dal 22 al 24 marzo. Un appuntamento che in appena un anno ha già riscosso un grandissimo successo di partecipazione: le iscrizioni sono andate velocemente sold out con oltre 900 runners, provenienti da tutto il mondo, pronti a mettersi alla prova lungo le colline di questo pezzo unico di Toscana.

Tra i partecipanti anche alcuni nomi noti del trail nazionale come Andrea Macchi (Eolo Kratos Team) e Niccolò Zuccarello (Team New Balance) che dovranno vedersela con sportivi giunti da oltre venti nazioni in una sfida avvincente aggiudicarsi la Trail Ultra e succedere allo spagnolo Daniel Aguirre, trionfatore lo scorso anno in 6 ore e 24 minuti. Tra i nomi più noti anche quello del britannico Thomas Payn che correrà la 37 km. Nella categoria femminile da segnalare la presenza di Giulia Petreni vincitrice lo scorso anno della 73 km donne che quest’anno correrà la 37 km, dove spicca anche il nome di Katia Fori, atleta dell’Elite Team Columbia.

Sono infatti tre percorsi i cui si cimenteranno i runnersi: Trail Ultra (73 km e dislivelli di 2.600 metri), Chianti Trail (37 km con dislivelli di 1.200 metri), Short Trail (15 km e dislivelli di 600 metri). Tre tracciati con partenza e arrivo dal borgo medievale di Radda in Chianti, che si sviluppano per il 95% su strade e sentieri non asfaltati a uso pubblico o privato, offrendo un’occasione unica per scoprire scorci poco conosciuti del Chianti. I runners arriveranno all’affascinante pieve di San Giusto, per poi risalire all’imponente Vistarenni, una villa rinascimentale che spicca in mezzo alle colline, da cui si risale, mettendo a dura prova tecnica e allenamento, fino alla cima di monte San Michele, il punto più alto del Chianti. E poi la discesa verso Volpaia, uno dei borghi più famosi e caratteristici, e il rientro verso Radda in Chianti per tagliare il traguardo.

Attività sportiva e scoperta del territorio che è alla base del successo di Chianti Trail Ultra anche grazie alle attività collaterali della manifestazione. A partire dal convegno tecnico “Aspetti dell’allenamento e della nutrizione nel trail running” che vedrà protagonista uno dei preparatori atletici più famosi ed esperti d’Italia, Fulvio Massini, pronto a dispensare consigli agli atleti, e non solo, per affrontare il trail (appuntamento il 22 marzo, ore 17, in piazza IV Novembre a Radda in Chianti). Il giorno successivo, sabato 23 marzo dalle 6 del mattino (e a seguire alle ore 8 e alle ore 9) scatteranno i tre trail, mentre domenica 24 marzo è in programma l’Ultra Wine: nella Casa del Chianti Classico, a Radda in Chianti, un antico monastero Francescano completamente restaurato e oggi sede istituzionale del Consorzio del Vino Chianti Classico, i partecipanti avranno la possibilità di partecipare alle visite guidate del “Museo Sensoriale del Vino Chianti Classico” o a una full immersion alla scoperta dei vini del Chianti Classico con le special event “Come diventare Sommelier in 30 minuti”. E da quest’anno si aggiunge un’opportunità in più per vivere il Chianti con un programma di quattro giorni dedicato a piccoli gruppi per scoprire il lato meno conosciuto del territorio.

Tra i partner tecnici della manifestazione si segnala New Balance, marchio sportivo prestigioso e conosciuto a livello internazionale. Una collaborazione che vedrà venerdì 22 marzo alle ore 14.30 un appuntamento speciale: i runners disputeranno un allenamento collettivo con test dei materiali New Balance. Confermate inoltre collaborazioni importanti come Born, azienda leader nella produzione di integratori, e Nencini Sport, azienda conosciutissima nel mondo dell’abbigliamento sportivo, e i partner locali come Hotel Radda, Ross Hotel Group e Macelleria Falorni.

Fonte: Ufficio stampa

