Firenze Bio 2019, gli interventi delle Bcc

BIT e le 15 BCC di Federazione Toscana, aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, presenti alla seconda edizione di Firenze Bio 2019, la mostra mercato di prodotti biologici e biodinamici organizzata presso la Fortezza da Basso di Firenze.

In occasione della fiera, nella mattina di sabato, si è tenuto anche il convegno “Diamo Credito al Bio”. L’evento è stato l’occasione per BIT e le 15 BCC aderenti alla Federazione Toscana di presentare il sostegno che il Credito Cooperativo è in grado di offrire al mercato bio.

Dopo i saluti iniziali di Matteo Spanò, Presidente della Federazione BCC Toscana, Roberto Pinton, Segretario di AssoBio – Associazione Nazionale delle Imprese di Trasformazione e Distribuzione di prodotti biologici e biodinamici – ha evidenziato gli effetti che l’utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari ha sulla perdita di fertilità dei suoli e sull’inquinamento delle acque, sottolineando invece come l’agricoltura biologica e biodinamica, modificando questo paradigma, renda la pratica agricola molto più compatibile con i principi della sostenibilità ambientale.

A seguire Mauro Conti, Direttore di BIT SPA e AD di FederBio Servizi, ha presentato il sostegno che le Banche di Credito Cooperativo sono in grado di offrire agli operatori del settore, evidenziando le caratteristiche dei prodotti finanziari messi a disposizione e presentando il progetto Green Energy Farm, ideato da BIT e Consorzio BCC Energia, progetto che combina l’utilizzo del metodo biologico in agricoltura con la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.

Angelo Gentili, Responsabile Agricoltura Legambiente, ha sottolineato il valore aggiunto della produzione biologica sia dal punto di vista ambientale che economico e ha presentato l’impegno di Legambiente per la diffusione di un’agricoltura più sostenibile, in particolar modo nelle aree protette, nelle aree collinari e montane.

Fernando Favilli, AD di Probios SpA, ha poi raccontato l’esperienza di un’azienda toscana, leader in Italia nella distribuzione degli alimenti biologici vegetariani, attiva nel settore dal 1978.

Ha concluso il convegno Elisa Bottoni, Coordinatrice Relazioni Internazionali e Sustainable Banking Gruppo Bancario Iccrea, che ha ribadito la necessità di politiche ed azioni a difesa dell’ambiente come la manifestazione #FridaysForFuture lanciata dalla sedicenne svedese Greta Thunberg e ha presentato i progetti e le iniziative che il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sta sviluppando per sostenere le imprese che operano nel settore della sostenibilità e della Green Economy.

Le BCC in quanto “banche del territorio” supportano il settore biologico con un’offerta a tutto campo, in grado di sostenere un mercato in forte espansione, che solo in Toscana conta oltre più di 5.000 operatori e 130 mila ettari coltivati con metodo bio, olio, vino e cereali in primis.

Fonte: BIT SpA

