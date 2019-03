Meeting dei volontari a La Calamita, focus in vista del convegno 'Gioco e disabilità'

Per il Centro di Aggregazione di Fucecchio la prima metà di marzo è stata all'insegna della convivialità. Dopo la nutrita partecipazione alla Festa della donna, venerdì scorso si è svolto il secondo meeting dei volontari de la Calamita onlus. Questo appuntamento è un'occasione di ritrovo tra i volontari che ogni giorno si impegnano con compiti diversi e mansioni specifiche alla realizzazione del Progetto dell'associazione per focalizzare l'attenzione sugli obiettivi dell'associazione, quali l'integrazione, l'inclusione, il contrasto al disagio giovanile, la sensibilizzazione su tematiche sociali e la raccolta fondi per le attività del Centro, verificando la continua adesione ai valori fondatori della stessa: fraternità, umanità,indipendenza, accoglienza e solidarietà. A partire proprio da questi principi, il Consiglio Direttivo sta organizzando la seconda edizione del convegno "gioco e disabilità", con esperti e testimonianze dirette, nel mese di aprile. Nel corso della serata è stato ricordato quanto costruito sin qui da la Calamita onlus, dall'edificazione del Centro, alla progettazione dell'unico parco giochi inclusivo in Toscana, alla rete stretta con altre realtà locali per contribuire al benessere delle famiglie, alle numerose attività del Centro ed è stato ribadito che essendo un'associazione onlus, si sostiene tramite le donazioni, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi, tutta la comunità che ha cuore il proprio futuro è invitata a donare il proprio cinque per mille, in modo del tutto gratuito, all'associazione (C.F. 91039690481).

Fonte: La Calamita onlus

