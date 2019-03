Reportage sulla via Francigena, Ciuoffo plaude il Telegraph

"Grazie a Facebook ho scoperto per caso, con colpevole ritardo, il lungo reportage con il quale il Telegraph raccontava quanto fosse spettacolare una vacanza in Toscana e in particolare l'esperienza che si vive lungo la Via Francigena. Parole vere, di uno che c'è stato, che fanno capire quanto ci sia ancora da lavorare per la nostra regione per mantenerla curata e alta rispetto alle aspettative di chi viene a trovarci. Certo le critiche aiutano sempre a migliorarsi ma allo stesso tempo lasciatemi dire che il reportage del Telegraph gratifica del lavoro portato avanti in questi anni per un turismo sostenibile e che riscopra facce della Toscana come la Francigena e tutti gli altri Itinerari storici e religiosi, che hanno un potenziale ancora inespresso e per il quale dobbiamo impegnarci per far dispiegare in tutta la sua vistosa bellezza. La Toscana minuta, quella dei pesaggi e delle piccole comunità la dobbiamo preservare rispetto a forme di turismo invasivo e mordi e fuggi". Così l'assessore al Turismo della Regione Toscana commenta il reportage di Adam Ruck del febbraio scorso per il britannico Telegraph nella quale definisce il centro Italia "una terra piena di tesori" e la "Toscana bella come una fotografia".

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Toscana