Zingaretti segretario, in direzione entrano Nardini e Fabiani

La consigliera regionale pisana Alessandra Nardini da oggi è una dei componenti della Direzione Nazionale del PD. Per la giovane coordinatrice toscana della mozione Zingaretti si tratta di un importante riconoscimento, che commenta così: "Mi sono battuta per un PD diverso e più aperto con ogni energia in questi anni, anche quando sembrava una battaglia contro i mulini a vento. Sentire oggi il discorso di Zingaretti è stata una ventata di ossigeno. Come amministratrice so bene quanto le cittadine e i cittadini si siano spesso sentiti dimenticati dal PD del recente passato e io voglio portare in Direzione la loro voce, la loro richiesta di rappresentanza e di attenzione. Tanto a Pisa e in Toscana, quanto in Direzione Nazionale, continuerò la mia battaglia per un PD inclusivo, capace di costruire un nuovo centrosinistra civico e politico, a partire dalla nostra Regione, sulla quale si stendono le mire della Lega. Ma noi sapremo garantire alle toscane e ai toscani un nuovo governo progressista."

Anche il piombinese Valerio Fabiani, già candidato Segretario Regionale del PD alle Primarie dello scorso ottobre, è stato nominato membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico, nel nuovo corso inaugurato da Nicola Zingaretti all'Assemblea Nazionale di oggi.

Dichiara Fabiani: "Non nascondo una grande emozione. Considero questo ruolo non tanto un risultato personale, ma un'occasione importante per portare nell'organismo di direzione del nuovo PD le voci dei tantissimi cittadini toscani che ho incontrato in questi mesi girando la Regione in lungo e in largo. Rappresenterò loro, le loro priorità, la loro richiesta di una Sinistra nuova. Ci avevano dato frettolosamente per morti, ma oggi il PD è ripartito con una stagione nuova. Con gli altri componenti toscani faremo capire anche al partito nazionale quanto la battaglia per la nostra Regione sia determinante. La Toscana non sarà mai leghista"

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa