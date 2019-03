Ciclovie, a Vaiano incontro con Ciuoffo e Ceccarelli

Mobilità sostenibile, infrastrutture e opportunità di attrattiva turistica. Questi i temi al centro dell'incontro pubblico che si terrà domani, martedì 19 marzo, a Vaiano (PO) e e al quale parteciperanno gli Assessori Stefano Ciuoffo e Vincenzo Ceccarelli.

All'incontro dal titolo ‘Mobilità sostenibile in Val di Bisenzio', che si svolgerà presso la villa del Mulinaccio a partire dalle 9.30, sarà presentato il progetto del tratto di pista ciclabile da Vaiano fino al confine con l'Emilia Romagna, realizzato dall'Unione dei Comuni. L'itinerario rientra nel tracciato della cosidetta Ciclopista del Sole, che conduce da Verona a Roma. Il tratto Prato-Vernio è già stato inserito nella Ciclovia del Sole, e adesso è in corso l'iter per la realizzazione piste ciclabili di collegamento fra Prato e Bologna.

Ai lavori del convegno, promosso dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio insieme a Vernio, Cantagallo e Vaiano, parteciperanno, oltre agli assessori regionali, anche i sindaci e i consiglieri regionali del territorio.

"La Ciclopista del Sole – dicono gli assessori Ceccarelli e Ciuoffo - è una pista ciclabile di interesse turistico nazionale, tra quelle prioritarie individuate dal Ministero, che scende dall'Acquerino passa da Pistoia, Montale, Montemurlo, Prato Campi Bisenzio per arrivare all'Arno dove confluisce nella ciclopista dell'Arno. Una importante diramazione sale per la Valle del Bisenzio fino a Vaiano e confine regionale. L'obiettivo strategico è quello di migliorare la qualità della vita delle zone attraversate dai tracciati e di incentivare lo sviluppo di un turismo attento all'ambiente".

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

