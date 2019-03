Chalet San Miniato, esce il bando per la gestione 2019

Pubblicato il bando per la gestione, nel periodo estivo, dello Chalet dei Giardini Bucalossi. Ci si avvia verso una nuova stagione per l’immobile di proprietà del Comune di San Miniato, collocato nel cuore del centro storico. L’obiettivo dell’amministrazione comunale per la prossima stagione estiva è di garantire il funzionamento di una struttura che, oltre a somministrate alimenti e bevande, abbia anche le caratteristiche di spazio polifunzionale con attività di animazione per l’infanzia, eventi culturali e di intrattenimento, come dibattiti, presentazioni di libri e intrattenimenti musicali, in modo da avere un importante luogo di aggregazione per la città.

Sono ammesse a presentare la propria candidatura tutte le associazioni di promozione culturale e sociale, di volontariato e sportive, iscritte nell’Albo delle associazioni del Comune di San Miniato. Per la gestione non è prevista la concessione di un canone, ma l’assegnatario dovrà sostenere l’onere di ripristinare a propria cura e spese l’area di gioco sottostante ai Giardini Bucalossi, e di garantire le ordinarie condizioni di pulizia e decoro della struttura e dei giardini.

“Abbiamo confermato l’impostazione degli ultimi anni, in coerenza col mandato del consiglio comunale che aveva chiesto opportunamente una svolta nella gestione della struttura – dichiarano il sindaco Vittorio Gabbanini e l’assessore Giacomo Gozzini -. Siamo così passati dall’affidamento ad un operatore economico secondo il criterio del massimo rialzo, all’affidamento a soggetti del territorio senza scopo di lucro che presentano progetti di gestione con ricadute positive su tutta la comunità”.

L’avviso è stato pubblicato su START, la piattaforma digitale della Regione Toscana per l’adempimento delle gare con modalità telematica. Le associazioni interessate dovranno registrarsi su questa piattaforma e manifestare il proprio interesse, entro il 28 marzo. Successivamente l’amministrazione comunale procederà alle necessarie verifiche e poi ad inoltrare invito formale a presentare l’offerta alle associazioni che si sono candidate. Seguiranno le fasi di valutazione e aggiudicazione. Per maggiori informazioni e supporto per la registrazione alla piattaforma START è possibile contattare il settore Lavori Pubblici del Comune di San Miniato: 0571.406550-0571.406622. Lo scorso 15 marzo, l'URP del Comune di San Miniato ha sollecitato tutte le associazioni dell’Albo, interessate alla gestione dello Chalet, ad iscriversi indicando le modalità.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

