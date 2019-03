Lavoro, Emirates cerca personale: open day a Firenze

Emirates, la compagnia aerea più grande del mondo, cerca canditati italiani da inserire nel proprio multiculturale team di bordo. A marzo, la compagnia aerea, con base a Dubai, terrà quattro Open days nelle seguenti città italiane:

* Roma, lunedì 18 Marzo 2019, ore 9:00, presso l’Hotel Rome Marriott Grand Hotel Flora; Via Vittorio Veneto, 191, 00187

* Napoli, mercoledì 20 Marzo 2019, ore 9:00, presso Grand Hotel Oriente; Via A. Diaz, 44, 80134

* Reggio Calabria, sabato 23 Marzo 2019, ore 9:00, presso l’Hotel Medinblu; 89128, Via Demetrio Tripepi 98, 89125

* Firenze, lunedì 25 Marzo 2019, ore 9:00, presso l’Hotel NH Firenze; Piazza Vittorio Veneto 4/A, 50123

La compagnia sta cercando candidati appassionati, spigliati e service oriented, al fine di garantire ai clienti la pluripremiata esperienza di bordo di Emirates.

I candidati, che desiderano intraprendere una nuova carriera di volo, possono presentarsi con un curriculum vitae (CV) aggiornato in lingua inglese e una foto recente. Per partecipare all’open day, non è richiesta alcuna una registrazione online. Per ulteriori informazioni sulle sedi e i requisiti del processo di selezione, incluso il dress code per il colloquio e video tutorial - visitate http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/.

I candidati devono essere pronti a trascorrere l’intera giornata nella sede indicata. Coloro che saranno selezionati verranno informati sui tempi per i colloqui futuri.

È vivamente consigliato dalla compagnia prima di partecipare all'open day, la registrazione e portale web del gruppo Emirates.

Fonte: Emirates - ufficio stampa

