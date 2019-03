Teatro fra le generazioni, il cantiere d'innovazione ritorna tra Empoli e Castelfiorentino

Al via la IX^edizione di Teatro fra le generazioni, che si svolgerà fra Castelfiorentino e Empoli da domani, martedì 19, a venerdì 22 marzo,

Il festival si conferma in Toscana come il più significativo cantiere multidisciplinare legato al teatro d'innovazione per le nuove generazioni.

Domani primo appuntamento alle 15.00 all’ex oratorio San Carlo con un incontro-assemblea su Assitej Italia, che compie 7 anni dalla rifondazione. In questi anni l’associazione è cresciuta molto: sia per quanto riguarda il numero dei soci, sia in termini di attività ed iniziative svolte. Si pensa che a questo punto del cammino - anche nell'ottica delle prossime elezioni per il nuovo esecutivo, che entrerà in carica nel 2020 – sia utile confrontarsi in modo aperto e proficuo sul futuro, attraverso le aspettative che i soci hanno nei confronti dell'associazione.

Alle 21.00 al Teatro del Popolo uno spettacolo di Manifatture Teatrali Milanesi molto intenso e atteso: Senza cosa-Una storia sulla diversità

di Valeria Cavalli e Claudio Intropido, con Claudia Veronesi e Giacomo Vigentini.

Lo spettacolo racconta l’incontro tra un ragazzo che ama scrivere storie, forse un giovane Andersen, e una ragazza molto misteriosa che abita in una sorta di capanno, in una spiaggia abbandonata. Il ragazzo, suggestionato dalle storie che ha sentito raccontare sulle sirene dal vecchio saggio del paese, crede che la ragazza sia proprio una di quelle creature marine: bella

e affascinante, non si mostra mai a figura intera, ma soltanto fino alla vita, parla e canta in un linguaggio a lui sconosciuto e sembra particolarmente attratta dagli oggetti che brillano.

Dopo un primo momento di diffidenza, grazie ai giochi, agli scherzi e ai racconti che si scambiano, tra i due nasce un’amicizia profonda. Il ragazzo inizia a scrivere una fiaba su una sirena (e qui si inseriscono brani trattidalla fiaba “La sirenetta” di Andersen) che di giorno in giorno racconta alla sua nuova amica. Durante lo spettacolo, il dubbio che la fanciulla possa essere veramente una misteriosa creatura marina, cresce sempre di più, fino a quando il protagonista le chiede quale sia il suo segreto. La ragazza, allora, svela la triste verità: non è una sirena, non ha una coda variopinta, ma solo due gambe rese immobili da un incidente in mare.

Per questo si è rifugiata nel capanno e si è costruita un mondo tutto suo per paura di non essere accettata. Tutto sembra precipitare, l’amicizia sembra compromessa per sempre, la magia si è rotta e tutto sembra dissolversi. Ma il ragazzo, spinto dal profondo affetto che li lega, decide di ritornare da lei per non abbandonarla mai più.

A fine serata cantuccini, vin santo e chiacchiere

Fra gli spettacoli ne segnaliamo anche mercoledì 20 al Minimal Teatro di Empoli I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica presentano Andromaca, da Euripide con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano, Giulia Solano. Giovedì 21 marzo alle 21.00 al Teatro del Popolo Metamorfosi indistinto racconto (da Ovidio) con Gaetano Colella, Enrico Messina, Daria Paoletta; venerdì 22 alle 21.00 sempre al Teatro del Popolo Pollicino con Simona Gambaro e Paolo Piano, spettacolo inserito nella rassegna Stasera pago io!, per la quale i bambini portano a teatro i genitori pagando con il fantassegno, denaro virtuale guadagnato con le animazioni nelle scuole.

Il cantiere Teatro fra le generazioni è promosso da Comune di Castelfiorentino, Regione Toscana, Giallo Mare Minimal Teatro, Fondazione Teatro del Popolo, Banca Cambiano 1884 s.p.a, in collaborazione con Comune di Empoli, Comune di Vinci, Comune di Santa Croce sull’Arno.

La direzione artistica ed organizzativa è di Giallo Mare Minimal Teatro all’interno del progetto complessivo di residenza teatrale.

Gli eventi si terranno a Empoli al Minimal Teatro (via P. Veronese, 10) a Castelfiorentino al Teatro del popolo(piazza Gramsci, 80), al Ridotto del Teatro del Popolo(piazza Gramsci,77), all’ex Oratorio di San Carlo (via Testaferrata - Castelfiorentino) e la Teatro C’art (via Giuseppe Brodolini, 9).

L’ingresso agli spettacoli è di €4 per gli spettacoli.

Per lo spettacolo Andromaca, inserito nella stagione del Minimal Teatro di Empoli, biglietto con aperitivo € 10 - solo spettacolo € 8.

Lo spettacolo Pollicino inserito nella rassegna Stasera pago io!, biglietto € 5 per i bambini, gli adulti accompagnatori gratis purché in possesso dei fantassegni, fino ad esaurimento posti.

Prevendita presso la biglietteria del teatro (piazza Gramsci) tutti i martedì e giovedì ore 17.00-19.00, il sabato ore 9.30-12.30 e la sera della messa in scena.

Per informazioni Giallo Mare Minimal Teatro tel. 057181629 info@giallomare.it, Teatro del Popolo tel. 0571633482.

