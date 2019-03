POLISPORTIVA LA PERLA vs PALLAVOLO ELBA BLU NAVY 3-2 (25/17, 26/24, 21/25, 17/25, 16/14)

Le atlete de La Perla si rendono artefici di un altro successo, questa volta contro la Blu Navy dell’Isola d’Elba. Finisce 3-2 il match giocato sabato scorso tra le mura di casa, un risultato che frutta alle biancorosse due punti in classifica e un po’ di soddisfazione per l’ottenuta rivalsa in seguito alla sconfitta nella trasferta di andata (3-1).

Una vittoria che, tuttavia, ha rischiato di essere solo sfiorata dopo che l’infortunio della centrale Mazzolini nel corso del terzo set ha intaccato il morale della squadra, visibilmente provata per l’accaduto. Grinta e cuore hanno comunque spinto le ragazze a riprendere le redini del gioco, concedendo solo un punto alle avversarie.

Scende in campo la formazione composta da Panzani al palleggio con Novi opposto, Campinoti e Mazzolini al centro, Banti e D’Alcamo alle bande, Cipollini libero.

Primo set pulito e lineare, con La Perla a sfoderare le sue armi migliori in difesa e contrattacco: al 23-17 Panzani si porta sul 24 con un pallonetto; sempre lei chiude il parziale con un ace.

Nel secondo set la ricezione subisce la mano elbana, inoltre arrivano due gravi punizioni arbitrali. Le avversarie si distanziano con sette lunghezze di vantaggio ma sul 12-19, quando tutto sembrava perso, Campinoti diventa più incisiva in attacco e macina punti a muro. Regge bene la difesa (19-19), alla quale la Blu Navy cerca di tenere testa (20-23), ma le nostrane fanno il balzo sul 24-23 e chiudono con il 26esimo punto di Novi.

Le compagini si rincorrono nel terzo set, la tregua arriva al 13-14 con il temporaneo stop dell’incontro dovuto all’infortunio di Mazzolini. Trascorrono circa trenta minuti di pausa per consentire l’intervento degli operatori del 118, poi si riparte con coach Corti che schiera Lari al posto del centrale uscente: la giovane si mostra subito incisiva con due ace e due punti in attacco. La squadra è comunque scossa dall’incidente della compagna e non riesce a riprendere il ritmo che aveva tenuto fino ad allora. Lo stesso vale nel quarto set (4-11, 15-21), chiuso nettamente dall’Elba. Il tie-break è quello della tenacia, del carattere che riemerge ad ogni colpo di palla: le elbane si fanno lentamente riprendere (9-12, 12-14), mentre l’ottimo servizio di Novi dal 13-14 ed i punti a muro di Campinoti chiudono il match.

Polisportiva La Perla

"Quest'anno abbiamo la fortuna d'incontrare squadre di un buon livello - afferma l'opposto Giulia Novi - contro cui siamo in grado di ottenere buoni risultati soprattutto grazie all'affiatamento di gruppo. L'infortunio di Serena è stato un brutto colpo per tutte, il motivo principale che ci ha spente portandoci a perdere due set con una squadra che ha combattuto fino all'ultimo. Ci siamo riaccese nel quinto set pensando che dovevamo vincere per lei. Ed è questo che faremo finché non riuscirà ad essere di nuovo con noi. Le prossime partite sono fondamentali, daremo il massimo".

La Perla si mantiene in testa al girone B di prima divisione (41 punti totali) e sabato prossimo, 30 marzo, gareggerà contro la seconda squadra in classifica, il Cascina di mister Lazzerini (39 punti).

Novi 16, Banti 8, D'Alcamo 12, Mazzolini 12, Campinoti 14, Panzani 3, Cipollini 0, Esposito 1, Maccanti 2, Gini 0, Lari 6, Bianchi, Ceccantini. Allenatore Corti, assistente Alpini.

Fonte: Ufficio stampa

