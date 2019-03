Bigenitorialità, Poggianti (Centrodestra) presenterà una mozione

Oggi martedì 19 marzo, alle ore 12, presso la sede del Comune di Empoli il candidato sindaco del centrodestra Andrea Poggianti, in conferenza stampa, insieme all'Associazione Mantenimento Diretto Movimento per l'Uguaglianza Genitoriale, ha presentato una mozione sul tema della famiglia che, nel breve periodo sarà portata all'attenzione del Consiglio Comunale.

I punti centrali della Mozione riguardano:

- la possibilità di assegnare sistemazioni logistiche a favore dei genitori separati/divorziati in presenza di figli minorenni ed in condizioni di disagio economico.

Le separazioni impoveriscono la famiglia, molto spesso il genitore che deve lasciare l'abitazione coniugale, dispone di poche risorse per impegnarsi in affitti idonei (molto costosi), dove trascorrere il proprio tempo con i figli;

- l'Associazionene MdM, rappresentata dall'Ing Marco Napoli, consigliere del Direttivo Nazionale, e da Marco Anguillesi, coordinatore Territoriale MdM per Empoli, e da una delegazione Associativa, ha illustrato la proposta di Istituire il Registro della Bigenitorialita' e la figura del Garante dell'infanzia, presentata in Comune in data 15 dicembre 2018.

Il registro della Bigenitorialita' - già presente in moltissimi Comuni Italiani - ha l'obiettivo di rendere entrambi i genitori partecipi/informati di tutte quelle attività ludiche, scolastiche, sanitarie ed altro, di interesse dei propri figli. Spessissimo il genitore 'collocatario' omette di informare l'altro.

Andrea Poggianti Candidato Sindaco in rappresentanza del centrodestra per la Città di Empoli, ha mostrato spiccata sensibilità sui temi che riguardano i Fanciulli, attori principali della Società presente e futura. L' Associazione Mantenimento Diretto Movimento per l'Uguaglianza Genitoriale auspica di poter essere ricevuta, per un confronto su questi temi, anche dai rappresentanti delle altre forze politiche.

