Cani muoiono dopo aver ingerito veleno, l'appello: "Fate attenzione nel bosco di Coiano"

Due cani sono morti dopo aver ingerito del veleno trovato in un bosco. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi (martedì 19 marzo) a una cittadina di Castelfiorentino. Su Facebook ha raccontato che i due animali sono scappati nel bosco di Coiano - quasi al confine con San Miniato - e hanno ingerito del veleno potente.

Non è ancora chiaro come abbiano fatto a entrare in contatto con la sostanza, ma, si legge, uno dei due cani è riuscito a tornare a casa salvo perdere la vita poco dopo. L'altro, invece, è morto all'interno del bosco.

La proprietaria degli animali, molto scossa e dispiaciuta per la doppia perdita, ha segnalato il caso e ha invitato a fare attenzione.

L'appello è stato ricondiviso, sempre su Facebook, dal sindaco castellano Alessio Falorni. Il primo cittadino ha accolto la segnalazione e ha fatto anche lui un post per ricordare i due cani "con preghiera di attenzione per tutti coloro che hanno un amico a quattro zampe".

Tutte le notizie di Castelfiorentino