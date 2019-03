Cosa Losca, la legalità a teatro a Capannoli

Un modo semplice ma che cattura l'attenzione del pubblico per parlare di mafia e legalità. "Cosa Losca", lo spettacolo interpretato da Claudio Benvenuti e Marco Sacchetti, produzione Teatrino dei Fondi, è andato in scena ieri sera al Teatro comunale per giovani e adulti. Un modo per affrontare temi attuali, ricordare le parole di Peppino Impastato e trattare di legalità, corruzione, sicurezza. A seguire un interessante dibattito con i rappresentanti delle forze dell'ordine, moderati da Massimo Marini. Il Comandante della Stazione Carabinieri di Ponsacco, competente anche per il territorio comunale di Capannoli, Maresciallo Gianni Meucci e la Comandante della Polizia Locale Diana Marconcini, insieme alla sindaca Arianna Cecchini, hanno risposto alle domande dei ragazzi ed hanno parlato della situazione locale. “Cittadini ad arte”, un progetto del Teatrino dei Fondi che tratta di cittadinanza attiva, rispetto reciproco e legalità consapevole, finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e Regione Toscana, che ieri sera è stato di scena a Capannoli, dopo interventi nelle classi della scuola media. “Un modo diverso di parlare ai giovani” commenta la Sindaca Cecchini “un linguaggio molto vicino a loro, unito alla possibilità di confrontarsi con rappresentanti delle forze dell’ordine, che spesso vedono come distanti dalla loro quotidianità”. Un ringraziamento alle forze dell’ordine per la disponibilità ed a Massimo Marini che, con grande professionalità, ha moderato il dopo spettacolo.

Fonte: Comune di Capannoli

