Arte, la mostra di Davide Dall'Osso 'avvolge' il centro di Castelfiorentino

Una mostra itinerante per il centro storico di Castelfiorentino. “Lo spazio per essere” di Davide Dall’Osso, è stata presentata questa mattina, a palazzo del Pegaso. Si tratta di un’installazione diffusa che attraverserà le vie della città per raccontare il viaggio dell’uomo alla ricerca della sua identità. L’artista si è misurato con diverse forme d’arte, trovando nella scultura la sua forma di espressione ed esplorazione, con esperienze anche a carattere internazionale.

“Con questa mostra, Castelfiorentino diventa sempre più centro di cultura per la Toscana” così è intervenuto il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. “Il polimero – continua il presidente – il materiale che ha ispirato le opere dell’artista, affidato al suo estro e alla sua creatività, dà il senso dell’Umanesimo nel tempo moderno”.

L’esposizione che si snoda attraverso il Teatro del Popolo, il museo Benozzo Gozzoli e gli spazi cittadini “rientra – come ha sottolineato il consigliere regionale Enrico Sostegni – in quella straordinaria operazione di rivitalizzazione del centro storico di Castelfiorentino che il Comune sta portando avanti. L’esposizione di un artista di fama internazionale farà vedere la città sotto un’altra veste, collegata al tema del viaggio e della Via Francigena”.

Il vicesindaco con delega alla cultura di Castelfiorentino, Claudia Centi ha parlato dell’installazione dell’artista che “lancia un messaggio di pace e di comunicazione nei confronti di tutto ciò che ci circonda”. “Fino a metà ottobre – ha aggiunto – le sue opere daranno al centro storico una suggestione unica, qualificando anche gli eventi estivi come il festival della magia, ‘In/Canti e Banchi’, in programma dal 17 al 19 maggio”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa

