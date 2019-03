Fi-Pi-Li: chiusure a Ginestra, Montelupo ed Empoli Est

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, ha stabilito per il transito di un trasporto eccezionale la

chiusura della rampa in entrata e in uscita dello svincolo di Ginestra Fiorentina in direzione Mare dalle ore 19.00 del 27/03/2019 alle ore 06.00 del 28/03/2019; e la chiusura della rampa in Entrata dello svincolo di Montelupo F.no in direzione Mare dalle ore 00.00 del 28/03/2019 alle ore 06.00 del 28/03/2019

Per lavori di pavimentazione stradale la Metrocittà ha stabilito la chiusura della rampa d'ingresso e di uscita fra via Piovola e lo svincolo di Empoli Est in direzione Firenze, dalle ore 22.00 del 28/03/2019 alle ore 06.00 del 29/03/2019;

dalle ore 22.00 del 29/03/2019 alle ore 06.00 del 30/03/2019.

