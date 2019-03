Lorenzo Orsetti, la comunità curda in piazza per ricordarlo: "Ha combattuto per la libertà del nostro popolo"

Dopo la morte di Lorenzo Orsetti la comunità curda in Toscana di fare una manifestazione a Firenze il 31 marzo per ricordare il giovane 33enne ucciso dall'Isis mentre combatteva con i milizia curdi.

"Noi ricordiamo il pianto della mamma e il dispiacere del babbo - Erdal Karabey portavoce della comunità curda in Toscana- , ma abbiamo visto anche l'orgoglio per Lorenzo che è partito consapevole, per l'umanità e per la libertà in Kurdistan. Tutta l'Europa, tutto il mondo ha dimenticato il popolo curdo Lorenzo ha fatto una scelta molto importante per l'Italia e per gli italiani, una scelta di solidarietà per il popolo curdo. Noi diciamo un'altra volta a tutto il mondo che questa dittatura, l'Isis è un pericolo per tutto il mondo e lo dobbiamo far fermare. Lo sappiamo che lo stato turco con armi e con persone sta aiutando lo stato dell'Isis, per questo lo dobbiamo fermare, tutto il popolo insieme, con la comunità europea devono fermare lo stato turco e il fascismo di Erdogan".

