"Ciao Orso": il Csa Intifada ricorda Lorenzo Orsetti

Passa anche da Empoli il cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Orsetti, detto 'Orso'. Il Csa Intifada di Empoli, con sede nella frazione di Ponte a Elsa, ha esposto uno striscione per ricordarlo. 'Ciao Orso, a fianco del popolo curdo', è quanto si legge fuori dall'ingresso del Csa Intifada. La foto è finita anche sui social sulla pagina Comunitàinresistenza Empoli ed è stata condivisa da molte persone.

Fiorentino 33enne combattente in Siria, Orsetti è rimasto vittima dell'imboscata tenuta dall'Isis a Baghuz, dov'è in corso una battaglia contro quanto è rimasto dello Stato Islamico. Il toscano combatteva a fianco dell'alleanza araba e curda Siryan democratic Force. Nella giornata di ieri (lunedì 18 marzo) sarebbe caduto in un'imboscata e sarebbe rimasto ucciso nello scontro a fuoco

