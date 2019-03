Prorogata la commissione d'inchiesta sui rifiuti

Prorogata al 2 maggio prossimo con decisione unanime l’attività della “commissione d’inchiesta in merito alle discariche sotto sequestro e al ciclo dei rifiuti, presieduta da Giacomo Giannarelli (M5S). Il prolungamento dei lavori, e soprattutto la votazione compatta, è arrivata nella seduta di oggi, martedì 19 marzo, a seguito dell’interlocuzione del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, e del capogruppo Pd, Leonardo Marras. Il vicepresidente della commissione, Francesco Gazzetti (Pd), ha infatti spiegato come “l’intervento di presidente e capogruppo siano stati decisivi per il ripristino dei corretti rapporti istituzionali interni alla commissione”. “È per questo motivo che esprimo il voto favorevole alla richiesta di proroga”, ha detto Gazzetti. Una prima votazione per la richiesta di proroga si era tenuta lo scorso 27 febbraio in assenza del vicepresidente.

“Questo mese e mezzo aggiuntivo – ha rilevato Giannarelli – sarà dedicato, esclusivamente, alla redazione della relazione finale”. Una relazione che il presidente ha auspicato “unitaria”. “Abbiamo lavorato moltissimo; dall’interno con numerose audizioni, raccolta di dati e informazioni, e all’esterno con sopralluoghi su tutto il territorio regionale”. “Il nostro intento – ha continuato – era quello di indagare su un tema strategico e portare all’attenzione della commissione permanente dedicata all’Ambiente, ma anche alla Giunta, un contributo reale e aggiornato sullo stato dell’arte e sulle necessità future. Credo che il documento finale potrà essere una buona base per il nuovo Piano regionale sui rifiuti”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

