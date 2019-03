Riccardo Corradini, è dell'Università di Siena il primo studente europeo a Gaza

Grande interesse sui media italiani e internazionali sta suscitando l’esperienza di Riccardo Corradini, il primo studente europeo che svolge a Gaza il suo periodo di studio all’estero in Erasmus. Si tratta di uno studente dell’Università di Siena, iscritto al sesto anno della laurea magistrale in Medicina e chirurgia, che in questo momento si trova alla Islamic University of Gaza nell’ambito del progetto Erasmus + International Credit Mobility. Questo è il secondo periodo di mobilità dello studente in Palestina: Riccardo era già stato a Gerusalemme, ospite della Al Quds University.

La collaborazione dell’Università di Siena con la Palestina, nell’ambito del programma Erasmus +, ha avuto inizio nell’anno accademico 2015/2016. Da allora 17 studenti palestinesi sono arrivati in Ateneo, mentre 14 studenti sono andati da Siena in Palestina. Oltre alla Islamic University of Gaza, sono partner del progetto una seconda università con sede a Gaza, la Al-Quds Open University, e 4 università palestinesi della Cisgiordania: Belthlehem University, Birzeit University, Al Quds University e Hebron University. Nell’ambito del progetto sono stati accolti a Siena diversi docenti palestinesi, che hanno tenuto delle lezioni e conferenze rivolte sia agli studenti che ai cittadini.

Nello scorso mese di gennaio una delegazione dell’Università di Siena ha visitato le università partner a Gaza e nei Territori palestinesi per discutere sulla gestione del programma Erasmus + e della possibilità di sviluppare la collaborazione accademica tramite la sottoscrizione di accordi bilaterali e la presentazione dei progetti congiunti nell’ambito del programma Capacity Building.

A questo proposito, il dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena è partner di un progetto Capacity Building in Higher Education, con lo scopo di migliorare il sistema di Governance del sistema universitario palestinese, coordinato da An-Najah National University: si tratta di UniGOV (Improving Governance Practices and Palestinian Higher Education Institutions), coordinato dal professor Riccardo Mussari. Il sito web del progetto è a questo indirizzo: https://www.unigovproject.eu/

Il sito web dedicato al progetto Erasmus + International Credit Mobility, il programma che permette a studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo di effettuare la mobilità universitaria nei paesi extraeuropei, è a questo indirizzo: http://usienaicm.wp.unisi.it/.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa

