Scuola, la Fermi di Limite a lezione coi Radiomatori

Tappa alla scuola secondaria “E. Fermi” di Limite, questa mattina, per l’Associazione Radioamatori Italiani sez. Empoli ( ARI).

I ragazzi delle classi seconde, suddivise in due gruppi, in attesa delle terze che parteciperanno all’incontro il 21 marzo, hanno potuto osservare da vicino come funziona il mondo dei collegamenti radio, in un’epoca in cui sembra, apparentemente, che si tratti di un modo di comunicare superato.

In realtà, soprattutto in momenti di emergenza come terremoti, alluvioni, varie calamità naturali e black out elettrico ma anche per la gestione logistica di eventi o altro, i radioamatori possono costituire un supporto prezioso per le istituzioni e tutti i cittadini.

Nelle due ore di lezione, oltre all'ascolto del racconto dell'evoluzione del sistema radio da Guglielo Marconi ai satelliti attuali e alla spiegazione di concetti fisici astratti come le onde gravitazionali, mostrate nella loro applicazione pratica, gli studenti si sono cimentati con esperienze di laboratorio, provando a realizzare dei collegamenti con un’auto radiomobile parcheggiata all’esterno o addirittura con dei soci della sezione da casa.

Ha riscosso inoltre molto entusiasmo anche il tentativo di comprensione dell’alfabeto Morse, il sistema di segnali lunghi e brevi con cui si rappresentano tutti i numeri e le lettere dell’alfabeto.

Ha portato i propri saluti ed ha assistito a parte della lezione anche il sindaco Alessandro Giunti, che ha ringraziato l’ARI, con cui il Comune collabora, e si è soffermato sul valore degli appuntamenti per conoscere le numerose associazioni del territorio, oltre a ricordare ai ragazzi “quanto sia importante apprendere modalità alternative di comunicazione che possono sempre risultare molto utili, in particolare in situazioni di emergenza in cui la tecnologia dei nostri smartphone non funziona”.

Da parte dei radioamatori, anche un ringraziamento per la scuola e la professoressa Umena Simona, che ha voluto fortemente il progetto.

