Strade e marciapiedi a Montecatini, il Comune: "Ecco l'elenco degli interventi"

L’amministrazione comunale di Montecatini Terme per fare chiarezza e anche elencare con precisione gli interventi eseguiti negli anni sul territorio, ricorda che la manutenzione straordinaria e ordinaria alle pavimentazioni stradali e ai marciapiedi è sempre stata eseguita regolarmente e con programmazione.

In particolare si ricorda che solamente per citare gli ultimi anni, nell’anno 2017 è stata eseguita in merito alle progettazioni (impresa Valdarnostrade) la manutenzione straordinaria a strade e marciapiedi in via Merlini (ripristino strada e marciapiedi), Friuli (tratto di strada), Puglie (tratto di strada e marciapiedi), Diaz (strada), Gentile (ripristino strada), oltre a via della Querceta (ripristino strada), Via del Castello (ripristino strada), Foscolo (strada), Ticino (strada), Lombardia (strada e ripristino marciapiedi), Calamandrei (strada e ripristino marciapiedi), Veneto (strada) e Tevere (ripristino porzioni di marciapiedi) per complessivi 360mila euro di investimento, con regolare verifica di esecuzione dei lavori svolta il 9 ottobre 2017.

Per quanto riguarda invece le manutenzioni svolte dall’apposito ufficio del Comune, ecco l’elenco dettagliato solo nel 2017

Rifacimento delle pavimentazioni stradali:

• Viale Simoncini (fra viale Bustichini e C.so Roma)

• Via Mascagni (porzioni)

• Via Martini (tratto a sud di via Manin)

• Via San Francesco (porzioni)

• Via Galvani

• Viale Marconi (fra via della Salute e v.le Bicchierai)

• Via Rosselli (fra via Puccini e viale IV Novembre)

• Via Ponte dei Bari (porzioni)

• Via Poggio alla Guardia e via del Neto (porzioni)

• Corsia riservata taxi piazza del Popolo

• Via del Cassero (banchina)

Rifacimento dei marciapiedi

• Via Cavour (fra corso Roma e via Mazzini)

• Via Sicilia

• Viale Diaz

• Via Guerrazzi (fra via Grossi e via Bainsizza)

Importo lavori: 98.200,00 oltre Iva

Elenco anno 2018

Rifacimento della pavimentazione stradale

• Via Montebello (fra viale Bicchierai e via Torino)

• Via Venezia

• Via del Salsero (fra Corso Matteotti e via Toti)

• Via Toti (fra via del Salsero e Piazza Gramsci)

• Via Vivaldi

• Via Rosselli

• Via Manin (fra rotonda V.le dei Martiri e via Savi)

• Via Marruota

• Via Boito (porzione)

• Via Nazario Sauro (porzione)

• Via Savi (fra corso Roma e via Mazzini)

• Via Cairoli (porzione)

• Via Corta per Montecati Alto (via Crucis)

• Via Canfittori

Rifacimento dei marciapiedi

• Via Cairoli (porzione)

• Via Cilea

• Via Montebello

• Via Milazzo

• Cavalcavia della Borra

Importo lavori: 168.500,00 oltre Iva

Tutto questo senza dimenticare la manutenzione di strade e marciapiedi e il rifacimento della pavimentazione stradale a cura dei gestori di servizi (acquedotto, gas, telefonia, energia elettrica etc.) in seguito ad autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico rilasciate negli anni precedenti.

• Via Don Facibeni

• Via Pastrengo

• Via Vecchia Maona

• Corso Roma

Nell’anno in corso, 2019, l’elenco prosegue con:

Rifacimento della pavimentazione stradale:

• Via Foscolo

• Via Marche

• Via Meucci

• Viale Adua (fine lavori entro marzo 2019)

Rifacimento dei marciapiedi :

• Via Venezia (fine lavori entro Marzo 2019)

• Via Savi (fine lavori entro Marzo 2019)

• Via Pergolesi (fine lavori entro Marzo 2019)

Fonte: Comune di Montecatini Terme - ufficio stampa

Tutte le notizie di Montecatini Terme