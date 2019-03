Use Basket, i risultati del vivaio nel weekend

Mentre l’Under 16 inizia questa settimana la poule Interregionale, è già in campo per la seconda fase l’Under 15 Eccellenza che ha perso a Pontedera per 85-73 . Nel campionato Under 20 Gold, battuta d’arresto anche per la squadra di Simone Brotini che ha perso a Terranuova per 84-77 e si appresta ora ad iniziare la fase ad orologio. Era invece impegnata ad Agliana l’Under 16 Silver di Tommaso Cappa. I biancorossi hanno vinto per 52-63, un successo costruito nei primi due quarti di gioco grazie ad una buona difesa che ha permesso di trovare diversi canestri in transizione ed a una buona circolazione di palla contro la difesa schierata(23-41 il parziale). La squadra è stata poi brava a controllare la partita nel secondo tempo contro una difesa molto aggressiva degli avversari. In Coppa Toscana, battuta d’arresto per l’Under 15 Silver, superata 48-59 dal Firenze 2. Nel complesso una buona partita nella quale i biancorossi hanno subito soprattutto la maggiore prestanza fisica degli avversari. A completare il vivaio Use Sesa ecco le due squadre Under 13. La formazione rossa ha vinto facile ad Agliana per 39-79, mentre quella bianca Pool Use ha perso 88-59 sul campo del Valdicornia.

E siamo al settore femminile che ha regalato soddisfazioni a partire dall’Under 16 che, per non essere da meno all’Under 18, si è qualificata all’Interzona (dopo l’ultima partita sapremo in quale posizione). Una splendida doppietta che conferma l’ottimo livello raggiunto dal vivaio Use Scotti Rosa. Nel match con Galli, la squadra di Mario Ferradini ha vinto 66-45 prendendosi così la rivincita dopo il ko di soli 3 punti del match di andata. La partita è stata nervosa all’inizio, ma poi la squadra si è sciolta ed ha iniziato a giocare come sa, complice anche il fatto che le avversarie hanno esaurito presto il bonus. Dopo il 21-11 del primo tempino, all'inizio del secondo c’è stata una timida reazione ospite a cui la Scotti ha risposto bene arrivando all'intervallo lungo sul 43 a 25. Anche nel terzo quarto la partita è rimasta sugli stessi binari fino al 66-45 finale. Ed hanno chiuso alla grande anche le Under 14 che hanno battuto Lucca 65-40. Le ragazze di Daniela Chiari hanno tirato fuori dal cilindro forse la più bella prestazione di tutto il campionato, grazie ad un inizio al fulmicotone: 11 a 2. Poi c’è stato un crescendo fino al +30 a metà del terzo quarto e un finale in completo controllo della partita. Le biancorosse hanno mostrato un susseguirsi di entrate a canestro, tiri dalla lunga distanza, difese forti e solidità sotto canestro, che hanno pian piano demolito i tentativi delle lucchesi. Guidate dalla splendida Sara Casini (28 punti), le biancorosse hanno mostrato un bellissimo gioco di squadra, buoni fondamentali e un vigore agonistico davvero insperati fino a un mese fa, cose che hanno dato lo spessore del grande lavoro fatto in allenamento da Daniela Chiari e da Alice Dallarmi.

Fonte: Use Basket Empoli - ufficio stampa

