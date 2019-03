Villa contesa a Massa, condanna a 6 mesi di carcere per Marco Casonato

Condannato a 6 mesi di carcere Marco Casonato, che l'1 novembre 2017 uccise il fratello Piero investendolo con l'auto nel parco di Villa Massoni a Massa.

La sentenza è stata letta stasera dal giudice Alice Serra del tribunale di Massa che ha disposto anche la confisca del 50% della villa quando la sentenza diventerà definitiva. L'avvocato della difesa, Riccardo Balatri, ha annunciato appello. I due fratelli erano in lite proprio per la proprietà di Villa Massoni e l'ultima discussione culminò con l'uccisione di Piero Casonato. Un gesto volontario secondo l'accusa; un fatto accidentale secondo la tesi della difesa. Per l'omicidio è aperto un altro procedimento sempre al tribunale di Massa.

