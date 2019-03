Arriva il porta a porta integrale per i rifiuti a Signa

Ha preso avvio da poche ore il servizio di raccolta rifiuti porta a porta integrale per le quasi 4.000 utenze (3.294 domestiche e 481 non domestiche corrispondenti a 7.783 abitanti) residenti nelle aree di Sant’Angelo a Lecore, Signa - Castello, Signa – Arrighi, Signa – San Rocco, Lecore, San Mauro (area storica), San Piero a Ponti e le aree industriali (tra via Arte della Paglia e via dei Colli la prima, e in via delle Bertesche la seconda).

Il nuovo sistema di raccolta prevede l’esposizione, tramite bidoncini o sacchi secondo il calendario prestabilito, per le seguenti frazioni di rifiuti: carta a cartone; imballaggi in metallo/plastica/tetrapak/polistirolo; frazione organica; residuo non differenziabile. Unica raccolta che rimane con contenitore stradale sul territorio è quella del vetro, da conferire nelle campane verdi. Contestualmente all’avvio del servizio, si procederà alla graduale rimozione dei contenitori a piano stradale.

La novità interessa anche le aree industriali poste tra via Arte della Paglia e via dei Colli, dove la raccolta sarà “porta a porta” con ritiro giornaliero dei materiali durante l’orario di apertura delle attività e secondo il calendario prestabilito (denominato “aree produttive omogenee”).

“In zone molto importanti ed estese del nostro Comune – ha dichiarato Alberto Cristianini, Sindaco di Signa - ha preso avvio il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” integrale, che coinvolge quasi 8000 abitanti. Per molti di noi è una novità assoluta: per questo, in questa prima fase di assestamento del nuovo sistema, i tecnici di Alia, gli Ispettori ambientali e la Polizia Municipale saranno a fianco dei cittadini qualora ci siano dubbi o perplessità su orari e metodologia di esposizione dei materiali. Con i tecnici di Alia abbiamo progettato un porta a porta completo, che garantisca di far crescere la percentuale della nostra raccolta differenziata e soprattutto di migliorare la qualità dei materiali avviati a riciclo.

Questo secondo passaggio, che fa seguito all’avvio del sistema “misto” attivato recentemente in altre zone cittadine, completa un percorso di cambiamento che inevitabilmente richiederà un po’ di tempo prima che le nuove abitudini siano consolidate: in questa fase non ci sarà alcuna sanzione in caso di errori nell’esposizione dei materiali; l’impegno è stare accanto ai cittadini per aiutarli a superare eventuali disagi iniziali. Per questo, l’Amministrazione comunale raccoglierà tutte le richieste, i suggerimenti e le segnalazioni per poi girarle ad Alia, nell’intento di correggere o migliorare il servizio, come hanno già fatto alcuni residenti del Crocifisso, dei Colli Bassi e di altre zone comunali interessate dalla novità. Se facciamo lo sforzo tutti insieme, siamo certi che i benefici in termini ambientali e di decoro non tarderanno ad arrivare.”

Per maggiori informazioni e necessità gli utenti possono rivolgersi, fino al 30 marzo compreso, al punto informativo attivato presso il Palazzo Comunale (il mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle 19:00 ed il sabato mattina dalle 8:30 alle 12:30).

Il Call Center di Alia è a disposizione per ogni ulteriore informazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 08.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore). Sul sito www.aliaspa.it sono pubblicati i calendari di raccolta e l’elenco strade interessate.

