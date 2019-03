Bto 2019, Ciuoffo: "Mercato cinese opportunità da cogliere per la Toscana"

Un accordo di collaborazione per potenziare gli arrivi in Toscana dalla Cina. E' quello siglato stamattina, nell'ambito di Bto 2019, tra Toscana Promozione Turistica ed il colosso cinese dell'intermediazione turistica online Ctrip, portale numero 1 del turismo in Cina, fornitore leader per il settore delle prenotazioni, biglietti di trasporto, pacchetti turistici e gestione di viaggi aziendali.

Un gigante capace di fatturare nel 2018 oltre 4,5 mld di dollari e che impiega 30 mila persone. L'accordo, che ha una durata annuale, prevede l'affiancamento di Toscana Promozione Turistica da parte di Ctrip riguardo alle strategie di marketing di destinazione, nella creazione e nel posizionamento di nuovi prodotti legati ad asset strategici dell'offerta turistica regionale: arte e cultura, siti Unesco, outdoor, turismo slow, terme e benessere, borghi storici e enogastronomia.

Come ha spiegato l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo, intervenuto al taglio del nastro dell'undicesima edizione di Buy Tourism Online, "il mercato cinese rappresenta una vera e propria miniera d'oro, con potenzialità ancora inesplorate, un'opportunità da cogliere. Il turista cinese, secondo indagini recenti, è interessato allo shopping e ha grandi disponibilità economiche, è molto esigente ed è attratto dalla bellezza e dal turismo esperienziale: tutti elementi che giocano a favore della Toscana, meta già in vetta alle preferenze dei viaggiatori cinesi ma che, anche grazie a questo accordo, può ambire a intercettare una fetta ancora più importante di questo mercato".

Secondo dati Cst Confesercenti diffusi nei giorni scorsi, il turista cinese guida la classifica dei top-spender per turismo: le spese all'estero nel 2018 hanno toccato i 262 miliardi di dollari, con una spesa complessiva in Italia di 462 milioni di euro (una media di oltre 300 euro al giorno e di 1500 euro a viaggio, quasi sempre per beni e servizi di lusso). "L'obiettivo di questo accordo – ha dichiarato Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica – è incrementare almeno del 10% i flussi che oggi arrivano in Toscana dalla Cina. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, entro il 2020 la Cina sarà il Paese con il maggior numero di turisti all'estero e già oggi è il primo mercato per spesa turistica, con 228 miliardi di euro. Un'opportunità che la Toscana non può farsi sfuggire . A maggior ragione oggi che tanti degli stereotipi legati ad un turismo cinese "mordi e fuggi" stanno cadendo.

Il mercato turistico cinese è in rapida evoluzione, dai viaggi di gruppo si sta passando sempre di più ad un turismo individuale, giovane e attento, con più tempo da spendere nelle nostre città. Attenzione però, molti degli strumenti online per la promozione turistica non hanno ‘accesso' in Cina, diventa quindi fondamentale utilizzare i canali giusti e Ctrip è uno di questi". L'accordo tra Ctrip e l'Agenzia regionale è solo il primo passo di una più ampia strategia che, nel biennio 2019-2020, vedrà la Toscana in prima linea nello sviluppo di strumenti digitali per una migliore organizzazione dei propri prodotti turistici, dei grandi attrattori e delle destinazioni.

Lo scopo è riuscire a gestire i flussi, fornire nuovi prodotti e accompagnare il turista prima e durante il suo soggiorno ma soprattutto dopo, affinché torni e venga fidelizzato e guidato alla scoperta della Toscana meno nota. Ctrip, insieme alle partecipate, ha generato oltre 4.5 mld di dollari di fatturato totale nel 2018 con una crescita del +16% rispetto al 2017; per il primo quadrimestre 2019 è attesa, rispetto allo stesso periodo del 2018, una crescita attorno al 18-23%. Ctrip è quotata al Nasdaq con una capitalizzazione di mercato di circa 20 mld di dollari. Copre circa 500.000 hotel in Cina e circa 750.000 all'estero.

E' anche la più grande piattaforma di prenotazione di biglietti per il trasporto in Cina e lavora con tutte le compagnie aeree nazionali e con oltre 320 compagnie aeree internazionali, con un servizio di biglietteria aerea che copre oltre 220 paesi e territori, 3.600 città internazionali e 8 milioni di rotte. Ctrip offre i suoi servizi attraverso una piattaforma di servizi e transazioni.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Toscana